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Chất nicotine có trong thuốc lá tác động thế nào đến chuyện chăn gối?
Thứ Sáu, 15:00, 28/08/2026

Chất nicotine có trong thuốc lá tác động thế nào đến chuyện chăn gối?

VOV.VN - Một nghiên cứu cho thấy, 12% nam giới chưa bao giờ hút thuốc bị rối loạn cương dương, trong khi tỷ lệ này ở nam giới đã từng có thời gian hút thuốc lên đến 17%. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, chất nicotine có trong thuốc lá có thể làm rối loạn cương dương ở nam giới.

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PV/VOV2
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