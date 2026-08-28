Chất nicotine có trong thuốc lá tác động thế nào đến chuyện chăn gối?

VOV.VN - Một nghiên cứu cho thấy, 12% nam giới chưa bao giờ hút thuốc bị rối loạn cương dương, trong khi tỷ lệ này ở nam giới đã từng có thời gian hút thuốc lên đến 17%. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, chất nicotine có trong thuốc lá có thể làm rối loạn cương dương ở nam giới.
VOV.VN - Hơn chục năm chung sống nhưng không có con chung, không cưới hỏi, chỉ đi lại giữa hai bên gia đình, người phụ nữ cho biết nhiều năm nay chồng đi làm nhưng không đưa tiền về lo cuộc sống chung mà thường xuyên mang tiền cho người tình. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Mâm cúng rằm tháng 7 thường được chuẩn bị thành 3 lễ riêng gồm cúng Phật, thần linh - gia tiên và chúng sinh, với lễ vật tùy theo phong tục, điều kiện mỗi gia đình.
VOV.VN - Giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý nhưng chỉ được giữ 3 triệu đồng mỗi tháng, người đàn ông phải lập một “bảng lương” khác, giảm số giờ tăng ca để có thêm tiền chi tiêu cá nhân.