Chốt đơn lấy chồng qua mạng và cú ngỡ ngàng sau khi “nhận hàng”

VOV.VN - Từ chuyện “thêm vào giỏ” đến “chốt đơn”, không ít người trẻ ngày nay tiếp cận hôn nhân bằng tâm thế như mua sắm online. Nhưng khác với một món hàng có thể đổi trả, hôn nhân là lựa chọn đặc biệt, nơi chỉ đến khi “nhận hàng” người trong cuộc mới nhận ra mình đã chọn đúng hay sai.
VOV.VN - Không ngủ chung giường đang trở thành lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng hiện đại nhằm tìm lại sự thoải mái và không gian riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích như giảm căng thẳng và bớt nhàm chán trong hôn nhân, thói quen này cũng đặt ra không ít câu hỏi về sự gắn kết và tình cảm vợ chồng lâu dài.
VOV.VN - Kết hôn hơn ba thập kỷ, người phụ nữ 54 tuổi vẫn chưa một ngày yên ổn khi chồng sa đà cờ bạc, hết lần này đến lần khác đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Dù các con đã trưởng thành, nhiều lần khuyên can, người chồng vẫn không thay đổi, để lại khoản nợ lên tới 300 triệu đồng khiến vợ con phải oằn mình gánh trả.
VOV.VN - Bạn trai hỏi vay tôi 100 triệu làm vốn kinh doanh, nhưng đây cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi có.