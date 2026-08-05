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Chuyên gia chỉ cách dùng sữa chua để chăm cây cà chua

Thứ Tư, 07:12, 05/08/2026
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VOV.VN - Theo chuyên gia, sữa chua chứa lợi khuẩn có thể hỗ trợ hệ vi sinh trong đất và giúp cây cà chua phát triển nếu sử dụng đúng cách.

Sữa chua vốn được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng ít ai nghĩ rằng nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp này cũng có thể mang lại lợi ích cho vườn rau.

Theo các chuyên gia, nếu sử dụng đúng cách, sữa chua có thể giúp cải thiện hệ vi sinh vật trong đất, bổ sung một số dưỡng chất cần thiết và hỗ trợ cây cà chua phát triển khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, đây không phải là phân bón và việc sử dụng sai cách có thể gây tác dụng ngược.

Sữa chua mang lại lợi ích gì cho cây cà chua?

Các chuyên gia cho biết sữa chua hoạt động giống như một loại "men vi sinh" cho đất hơn là phân bón. Cũng giống như hệ vi sinh đường ruột giúp con người tiêu hóa thức ăn, hệ vi sinh trong đất giúp phân giải chất hữu cơ và chuyển hóa dinh dưỡng để cây hấp thu.

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Sữa chua chứa lợi khuẩn có thể hỗ trợ hệ vi sinh trong đất và giúp cây cà chua phát triển nếu sử dụng đúng cách (ảnh Getty Images)

Khi được sử dụng đúng cách, sữa chua có thể mang lại một số lợi ích:

Bổ sung vi khuẩn axit lactic (LAB): Những vi sinh vật có lợi này giúp phân hủy chất hữu cơ trong đất và chuyển hóa các dưỡng chất như phốt pho sang dạng cây dễ hấp thu hơn.

Bổ sung canxi dễ hấp thu: Canxi giúp tăng độ bền thành tế bào và góp phần hạn chế hiện tượng thối đít quả – một vấn đề thường gặp ở cây cà chua.

Hỗ trợ hạn chế bệnh: Hệ vi sinh có lợi phát triển sẽ cạnh tranh với các vi sinh vật gây bệnh trong đất, góp phần bảo vệ bộ rễ của cây.

Nên dùng loại sữa chua nào?

Không phải loại sữa chua nào cũng phù hợp

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng sữa chua nguyên chất, không đường, không hương liệu, không chứa trái cây và còn lợi khuẩn sống, có thể là sữa chua truyền thống hoặc sữa chua Hy Lạp.

Những loại sữa chua có đường hoặc phụ gia có thể thu hút côn trùng, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển và làm mất cân bằng hệ vi sinh trong đất.

Cách sử dụng đúng

Trước khi bổ sung bất kỳ loại chế phẩm nào, các chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra đất để biết cây có thực sự thiếu canxi hoặc cần bổ sung vi sinh hay không. Việc bổ sung khi không cần thiết đôi khi còn gây hại nhiều hơn lợi.

Luôn pha loãng

Không nên đổ trực tiếp sữa chua nguyên chất xuống gốc cây. Sữa chua đặc có thể làm đất thiếu oxy, bị chua hoặc thu hút ruồi và côn trùng.

Các chuyên gia khuyến nghị pha 1-2 thìa canh sữa chua nguyên chất với khoảng 3,8 lít nước, sau đó tưới quanh vùng rễ thay vì đổ sát gốc.

Tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát

Nên sử dụng dung dịch vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều. Ánh nắng gay gắt và tia cực tím giữa trưa có thể làm giảm số lượng lợi khuẩn trước khi chúng kịp phát huy tác dụng trong đất.

Sau khi tưới, có thể phủ thêm lớp mùn quanh gốc để giữ ẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh phát triển.

Những sai lầm cần tránh

Ngoài việc không dùng sữa chua có đường và không tưới trực tiếp sữa chua nguyên chất, người trồng cũng nên tránh một số sai lầm phổ biến.

Lạm dụng quá nhiều

Sử dụng quá thường xuyên có thể làm đất trở nên quá chua, hạn chế lượng oxy đến rễ cây.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu với một lần sử dụng, theo dõi phản ứng của cây rồi mới cân nhắc bổ sung sau 2-4 tuần nếu cần.

Để dung dịch quá lâu

Dung dịch sữa chua sau khi pha chỉ nên sử dụng trong 24-48 giờ ở nhiệt độ phòng.

Sau khoảng thời gian này, dung dịch có thể bị hỏng và không còn mang lại hiệu quả như mong muốn.

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Vì sao không nên ăn cà chua xanh?

VOV.VN - Cà chua chín có rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe, có giá trị chống ung thư, nhưng cà chua xanh thì không nên sử dụng, vì sao?

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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