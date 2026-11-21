VOV.VN - “Đau đớn trong khi sung sướng” - chuyện tưởng như vô lý nhưng rất nhiều người đã gặp phải. Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, chuyên gia về nam học và tình dục lý giải về chủ đề này.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Động kinh có ảnh hưởng đến đời sống tình dục? Người mắc bệnh có phải kiêng quan hệ để tránh khởi phát cơn co giật, hay vẫn có thể tận hưởng đời sống tình dục bình thường? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Quần áo đã qua sử dụng, đem cho hoặc phân loại đồ cũ nhưng chưa rõ nơi tiếp nhận và năng lực xử lý sau thu gom. Nhiều người trẻ đang loay hoay tìm đầu ra cho rác thải thời trang.