Thứ Bảy, 14:00, 21/11/2026

Giải mã cơn đau đầu khi "yêu"

VOV.VN - “Đau đớn trong khi sung sướng” - chuyện tưởng như vô lý nhưng rất nhiều người đã gặp phải. Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, chuyên gia về nam học và tình dục lý giải về chủ đề này.