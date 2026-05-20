中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát

Thứ Tư, 11:39, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, tôi bàng hoàng khi cô chồng giao cho nhiệm vụ một mình rửa 3 mâm cỗ.

Tôi và anh người yêu yêu nhau hơn hai năm, anh là người đàn ông chu đáo, có công việc ổn định và luôn chiều chuộng tôi. Khi anh ngỏ lời mời tôi về quê ăn cỗ giỗ ông nội kiêm ra mắt gia đình, tôi đã vô cùng hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, tôi mất cả tuần chọn quần áo, mua giỏ hoa quả nhập khẩu loại ngon nhất và tự tay làm một hộp bánh ngọt mang về làm quà. Thế nhưng, sau chuyến đi ấy, tôi đang băn khoăn nghĩ lại về chuyện tình cảm của 2 đứa.

Hôm ấy khi vừa về, tôi đã choáng ngợp bởi không khí đông đúc, tấp nập. Họ hàng nội ngoại tập trung rất đông. Sau màn chào hỏi xã giao, người yêu tôi bị các chú, các bác kéo lên nhà trên uống rượu, còn tôi được mẹ anh dẫn xuống bếp. Lúc này, mâm cỗ đã xong, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Là khách lần đầu đến nhà, tôi cố gắng giữ chừng mực, ăn nói nhẹ nhàng và chủ động đứng lên dọn dẹp khi bữa cỗ kết thúc.

lan dau ra mat bi co chong bat rua 3 mam bat hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Tôi không nghĩ một mình tôi sẽ rửa hết chỗ bát đĩa ấy, vì dù sao tôi cũng vẫn là khách. Thế nhưng cô chồng lại dõng dạc bảo tôi rửa hết mấy mâm bát rồi vào dọn nốt cái bếp. Trong khi tôi đang ngỡ ngàng thì cô bảo, nhà này năm nào cũng 5-6 cái giỗ, chưa kể những lần tụ họp liên hoan, ít thì 3 mâm như hôm nay, nhiều thì 5, 7 mâm. Những lần ấy cũng toàn con dâu nấu nướng, dọn dẹp, bao năm nay vẫn thế. Nói xong cô đi thẳng lên nhà ngồi uống nước. Tôi nhìn vào bếp thì thấy mỗi mình mẹ anh đang lúi húi dọn dẹp trong đó.

Hôm đó tôi rửa bát rồi dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong lòng đầy ấm ức. Tôi chưa phải dâu con, sao lại phải làm như vậy. Hơn nữa, nhìn cách mẹ anh một mình dọn dẹp, còn lại mọi người trong nhà đều ngồi chơi xơi nước, tôi lại thấy lo ngại về vị thế của con dâu trong gia đình anh. Tôi không thể như mẹ anh, suốt ngày lầm lũi, việc gì cũng cặm cụi làm một mình như vậy.

Điều làm tôi tổn thương hơn cả là thái độ của người yêu. Khi tôi đang rửa bát, anh đi ngang qua chỉ ngó vào gọi với tôi rửa nhanh rồi lên nhà gọt hoa quả. Tôi không hiểu sao một người đàn ông vốn cưng chiều tôi và rất chu đáo lại có thể hành xử như vậy khi về quê.

Từ hôm ở quê anh về, tôi đang suy nghĩ lại về việc có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này hay không.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: ra mắt bạn trai người yêu rửa bát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

VOV.VN - Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

VOV.VN - Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Rủ người yêu đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh lại cho rằng tôi không tin tưởng
Rủ người yêu đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh lại cho rằng tôi không tin tưởng

VOV.VN - Tôi cứ ngỡ việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là sự chuẩn bị văn minh cho tương lai, nhưng phản ứng gay gắt của người yêu khiến tôi bàng hoàng.

Rủ người yêu đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh lại cho rằng tôi không tin tưởng

Rủ người yêu đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh lại cho rằng tôi không tin tưởng

VOV.VN - Tôi cứ ngỡ việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là sự chuẩn bị văn minh cho tương lai, nhưng phản ứng gay gắt của người yêu khiến tôi bàng hoàng.

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm
Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

VOV.VN - Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

VOV.VN - Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.

Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?
Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?

VOV.VN - Hóc xương cá là tình huống thường gặp nhưng không nên chủ quan. Nếu xương mắc lâu ngày trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, áp xe, thủng cơ quan nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?

Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?

VOV.VN - Hóc xương cá là tình huống thường gặp nhưng không nên chủ quan. Nếu xương mắc lâu ngày trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, áp xe, thủng cơ quan nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Quan hệ buổi sáng hay ban đêm tốt hơn? Bác sĩ giải đáp điều nhiều cặp đôi thắc mắc
Quan hệ buổi sáng hay ban đêm tốt hơn? Bác sĩ giải đáp điều nhiều cặp đôi thắc mắc

VOV.VN - Nhiều cặp vợ chồng vẫn duy trì chuyện chăn gối vào buổi tối như một thói quen, nhưng không ít người cho rằng “yêu” vào sáng sớm mới là thời điểm vàng cho sức khỏe, cảm xúc. Vậy đâu mới là khung giờ lý tưởng cho đời sống tình dục? BS Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa ra phân tích, lời khuyên.

Quan hệ buổi sáng hay ban đêm tốt hơn? Bác sĩ giải đáp điều nhiều cặp đôi thắc mắc

Quan hệ buổi sáng hay ban đêm tốt hơn? Bác sĩ giải đáp điều nhiều cặp đôi thắc mắc

VOV.VN - Nhiều cặp vợ chồng vẫn duy trì chuyện chăn gối vào buổi tối như một thói quen, nhưng không ít người cho rằng “yêu” vào sáng sớm mới là thời điểm vàng cho sức khỏe, cảm xúc. Vậy đâu mới là khung giờ lý tưởng cho đời sống tình dục? BS Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa ra phân tích, lời khuyên.

Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề "trông nhà hộ"
Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề "trông nhà hộ"

VOV.VN - Từng chật vật trả tiền thuê nhà mỗi tuần, cô gái 25 tuổi ở Australia đổi đời nhờ nghề trông nhà thuê, được ở chỗ đẹp và tiết kiệm gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề "trông nhà hộ"

Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề "trông nhà hộ"

VOV.VN - Từng chật vật trả tiền thuê nhà mỗi tuần, cô gái 25 tuổi ở Australia đổi đời nhờ nghề trông nhà thuê, được ở chỗ đẹp và tiết kiệm gần 200 triệu đồng mỗi năm.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản