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Lễ hội cõng chó độc lạ ở Trung Quốc

Thứ Tư, 08:47, 28/10/2026
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VOV.VN - Tại một ngôi làng của người Miêu ở Quý Châu, Trung Quốc, loài chó được coi như loài vật mang lại may mắn cho cuộc sống con người.

 

Vào tháng 7 Âm lịch hàng năm, cư dân làng Kiều Bảng, huyện Kiếm Hà, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc lại tổ chức lễ hội cõng chó - phong tục dân gian độc đáo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp địa phương vào năm 2015.

Trong lễ hội, dân làng chọn ra một chú chó. Theo truyền thống, đó là một con chó cái màu trắng giống chó Hạ Tư bản địa, nhưng ngày nay những con chó đực trưởng thành cũng có thể được chọn. Chú chó được chọn sẽ khoác lên mình trang phục truyền thống của người Miêu, bao gồm chiếc mũ đầu hổ may thủ công và kiềng bạc đeo cổ.

Sau đó, chú chó được rước qua khắp làng trên chiếc kiệu tre. Một thầy lễ vừa đi cạnh, vừa đọc các bộ kinh cổ. Đoàn rước dừng lại ở các cánh đồng rồi dân làng tập trung để múa trống và tạt bùn vào nhau. Các nghi lễ này nhằm chia sẻ phúc lành, cầu mong mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu trong năm tới.

le hoi cong cho doc la o trung quoc hinh anh 1
Tục cõng chó độc lạ tại Trung Quốc

Nguồn gốc của lễ hội bắt nguồn từ hai truyền thuyết lâu đời. Một bài hát cổ kể lại thời điểm có trận hạn hán nghiêm trọng đe dọa làm mất mùa màng. Trong giấc mơ, một vị thần xuất hiện báo mộng cho vị cao niên trong làng rằng việc đưa chó đi cầu nguyện sẽ mang lại mưa. Dân làng làm theo và mưa dội xuống, cây trồng tươi tốt trở lại.

Một câu chuyện khác kể rằng tổ tiên người làng sống sót là nhờ một chú chó đã dẫn họ đến nguồn nước ngầm ẩn giấu trong địa hình núi đá vôi ở Quý Châu.

Vì thế, đối với người Miêu, loài chó được coi là bạn đồng hành giúp mùa màng bội thu. Lễ hội cõng chó giúp truyền tải giá trị văn hóa cốt lõi cho các thế hệ tương lai, dạy họ biết tôn trọng mọi sự vật và sống hòa hợp với thiên nhiên. Nhờ truyền thống này, làng Kiều Bảng đã giành được danh hiệu “Ngôi làng của lòng biết ơn tại Trung Quốc”.

Lễ kỷ niệm còn có một phong tục khác là các thiếu nữ chưa kết hôn sẽ cõng những chú chó con trên lưng rồi đi xin gạo từ các hộ gia đình trong làng. Một vị cao niên sau đó sẽ phân phát số thức ăn này cho trẻ nhỏ với niềm tin sẽ giúp các em lớn lên khỏe mạnh.

Sự tôn kính dành cho động vật này phản ánh niềm tin thờ phụng thiên nhiên trong văn hóa người Miêu. Bên cạnh lễ hội cõng chó, người Miêu còn thờ “Mẹ Bướm”, vị tổ tiên huyền thoại được cho là chui ra từ cây phong và đẻ ra 12 quả trứng, từ đó loài người và động vật được sinh ra.

Một tập tục nổi bật khác là thờ chim trĩ vàng, loài vật có truyền thuyết mang hạt kê đến và cứu tổ tiên người Miêu khỏi nạn đói nghiêm trọng. Để tỏ lòng biết ơn, người Miêu đã sáng tạo ra điệu múa truyền thống mô phỏng những chuyển động uyển chuyển của loài chim này.

Truyền thống cõng chó cũng gợi mở những suy ngẫm cho thời hiện đại. “Sự tôn trọng động vật của lễ hội thật xúc động, tuy nhiên các chợ bán thịt chó vẫn tồn tại ở một số nơi. Sự tôn kính đối với sự sống này cần phải được đặt lên trên các lợi ích thương mại”, một cư dân mạng bình luận.

Hoàng Hà/VTC News
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