Thứ Tư, 10:00, 24/06/2026

Mãn dục nam tuổi trung niên có thể cải thiện được không?

VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.