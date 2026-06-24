Mãn dục nam tuổi trung niên có thể cải thiện được không?

VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Dâu tây là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt và có thể trồng trong chậu, trên ban công hoặc ngoài vườn. Tuy nhiên, không ít người làm vườn gặp tình trạng cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt nhưng lại rất ít hoa hoặc không kết trái.
VOV.VN - 21 tuổi nhưng đã trải qua cú sốc "mất trắng, phải làm lại từ đầu", Văn Anh Neymar chinh phục triệu fan nhờ tài tâng bóng trong khi vẫn nỗ lực theo đuổi giảng đường.
VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.