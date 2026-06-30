Thông tin mới nhất về đoàn cứu hộ Việt Nam và động đất tại Venezuela

VOV.VN - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã dành cho phóng viên VOV cuộc phỏng vấn độc quyền về đoàn cứu hộ của Việt Nam cũng như tình hình động đất ở nước sở tại.
VOV.VN - Việc Việt Nam cử lực lượng cứu trợ Venezuela không chỉ là hoạt động nhân đạo, mà còn là sự đáp lại sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Venezuela dành cho Việt Nam. Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, đó là nghĩa cử xuất phát từ trái tim, đồng thời khẳng định trách nhiệm và vị thế của Việt Nam.
VOV.VN - Ít nhất 1.719 người đã thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết ngày 29/6. Trong khi đó, theo NASA, khoảng 58.870 tòa nhà tại khu vực miền Trung và miền Bắc Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy.