Thông tin mới nhất về đoàn cứu hộ Việt Nam và động đất tại Venezuela

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700

VOV.VN - Ít nhất 1.719 người đã thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết ngày 29/6. Trong khi đó, theo NASA, khoảng 58.870 tòa nhà tại khu vực miền Trung và miền Bắc Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy.