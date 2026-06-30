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Thông tin mới nhất về đoàn cứu hộ Việt Nam và động đất tại Venezuela
Thứ Ba, 21:21, 30/06/2026

Thông tin mới nhất về đoàn cứu hộ Việt Nam và động đất tại Venezuela

VOV.VN - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã dành cho phóng viên VOV cuộc phỏng vấn độc quyền về đoàn cứu hộ của Việt Nam cũng như tình hình động đất ở nước sở tại.

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PV/VOV.VN
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