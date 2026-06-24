Mua chậu cây đẹp nhưng thiếu chi tiết này, cây rất dễ chết

Nhiều người yêu cây cảnh từng rơi vào tình huống mua được một chiếc chậu gốm đẹp mắt nhưng lại phát hiện đáy chậu không có lỗ thoát nước. Dù đây có vẻ là chi tiết nhỏ, các chuyên gia làm vườn cho biết nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cây.

Lỗ thoát nước giúp lượng nước dư thừa thoát ra ngoài sau mỗi lần tưới, hạn chế tình trạng rễ bị ngâm trong môi trường ẩm ướt quá lâu. Nếu nước tích tụ dưới đáy chậu, cây có nguy cơ bị úng rễ, thối rễ và phát triển kém.

Vì sao lỗ thoát nước lại quan trọng?

Theo các chuyên gia, phần lớn cây trồng trong chậu đều cần đất đủ ẩm nhưng không được đọng nước. Khi nước không thể thoát ra ngoài, lượng oxy trong đất giảm, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển và làm tổn thương bộ rễ.

Đó là lý do nhiều người dù chăm sóc cẩn thận nhưng cây vẫn vàng lá, chậm phát triển hoặc chết sau một thời gian.

Mua chậu gốm đựng hoa nhớ khoan lỗ để có thể thoát nước (ảnh Getty Images)

Cách khoan lỗ thoát nước cho chậu gốm mà không làm nứt vỡ

Nếu chậu được làm bằng gốm, sứ hoặc xi măng, chuyên gia khuyến nghị sử dụng mũi khoan chuyên dụng dành cho vật liệu xây dựng hoặc mũi khoan phủ kim cương. Đây là loại dụng cụ giúp giảm nguy cơ nứt vỡ trong quá trình thao tác.

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

Đặt một chiếc khăn gấp hoặc miếng đệm mềm trên bàn rồi úp ngược chậu lên trên. Đánh dấu vị trí cần khoan ở giữa đáy chậu.

Các chuyên gia cũng khuyên nên nhỏ một ít nước vào khu vực khoan để làm mát mũi khoan và giảm nguy cơ quá nhiệt.

Bước 2: Khoan từ từ

Khi bắt đầu, nên giữ mũi khoan hơi nghiêng để tạo một rãnh nhỏ cố định vị trí. Sau đó từ từ đưa mũi khoan về vị trí thẳng đứng và tiếp tục khoan với tốc độ thấp.

Điều quan trọng nhất là không dùng lực quá mạnh. Hãy để mũi khoan tự cắt xuyên vật liệu, bởi việc nóng vội có thể khiến chậu bị nứt hoặc vỡ.

Bước 3: Vệ sinh chậu trước khi trồng cây

Sau khi hoàn thành, rửa sạch bụi gốm và các mảnh vụn còn sót lại rồi để chậu khô hoàn toàn trước khi cho đất và cây vào trồng.

Không có máy khoan vẫn có thể tạo lỗ thoát nước

Trong trường hợp không có máy khoan, một số chuyên gia cho biết có thể dùng đinh nhọn kết hợp búa nhỏ để tạo lỗ.

Cách thực hiện là vẽ sẵn vị trí cần đục, sau đó gõ nhẹ và đều tay quanh mép vòng tròn cho đến khi tạo được lỗ xuyên qua đáy chậu. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn và nguy cơ làm sứt mẻ chậu cũng cao hơn.

Nếu không muốn khoan chậu thì sao?

Không phải ai cũng muốn mạo hiểm với chiếc chậu yêu thích của mình. Trong trường hợp đó, các chuyên gia gợi ý một giải pháp đơn giản hơn là đặt cây trong chậu nhựa có lỗ thoát nước rồi đặt cả chậu vào bên trong chậu gốm trang trí.

Cách làm này giúp bảo vệ chậu, đồng thời vẫn đảm bảo cây có hệ thống thoát nước phù hợp. Đây cũng là phương pháp được nhiều người chơi cây cảnh lâu năm áp dụng.

Sai lầm nhiều người vẫn mắc phải

Một quan niệm khá phổ biến là đổ sỏi hoặc đá cuội xuống đáy chậu để thay thế lỗ thoát nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết lớp sỏi không thể giải quyết triệt để tình trạng ứ nước nếu chậu hoàn toàn không có đường thoát nước ra ngoài. Muốn cây phát triển khỏe mạnh lâu dài, lỗ thoát nước vẫn là giải pháp hiệu quả nhất.