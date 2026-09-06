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Ngâm chân bằng muối hồng có tốt như lời đồn?

Chủ Nhật, 06:08, 06/09/2026
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VOV.VN - Ngâm chân với nước ấm pha muối hồng là cách chăm sóc cơ thể đơn giản được nhiều người áp dụng, đặc biệt vào buổi tối. Vậy phương pháp này mang lại lợi ích gì và sử dụng thế nào để đạt hiệu quả?

Muối hồng ngâm chân có tác dụng gì?

Giúp thư giãn, giảm căng thẳng

Nước ấm giúp cơ thể thả lỏng, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc hoặc vận động nhiều. Dành thời gian ngâm chân cũng tạo cảm giác thư thái, giúp tinh thần dễ chịu hơn.

Hỗ trợ lưu thông máu

Ngâm chân trong nước ấm có thể làm giãn các mạch máu ngoại vi trong thời gian ngắn, giúp bàn chân trở nên ấm áp và dễ chịu. Sự giãn mạch này hỗ trợ tăng lưu lượng máu đến bàn chân và vùng chi dưới, nhờ đó một số người có thể cảm thấy giảm lạnh, tê hoặc mỏi chân sau khi ngâm.

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Ngâm chân với nước ấm pha muối hồng là cách chăm sóc cơ thể đơn giản được nhiều người áp dụng

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

Ngâm chân trước giờ ngủ giúp cơ thể thư giãn và tạo trạng thái thoải mái cho hệ thần kinh. Khi căng thẳng được giải tỏa, cơ thể có thể dễ dàng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, từ đó hỗ trợ quá trình đi vào giấc ngủ. Với những người khó ngủ do áp lực công việc hoặc cuộc sống, duy trì thói quen ngâm chân vào buổi tối có thể là một biện pháp thư giãn hữu ích.

Giảm cảm giác đau nhức, mỏi chân

Những người phải đứng lâu, đi bộ nhiều hoặc thường xuyên tập luyện có thể sử dụng nước ấm pha muối hồng để thư giãn bàn chân sau vận động. Hơi ấm giúp các cơ được thả lỏng, qua đó giảm cảm giác căng cứng và mỏi tạm thời, mang lại cảm giác nhẹ chân, dễ chịu hơn.

Hỗ trợ giảm mùi hôi chân

Ngâm chân cũng giúp làm sạch phần da ở bàn chân, loại bỏ mồ hôi và một phần bụi bẩn tích tụ. Việc vệ sinh chân thường xuyên, kết hợp giữ bàn chân khô thoáng, có thể hạn chế môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây mùi phát triển. Nhờ đó, ngâm chân với muối hồng có thể hỗ trợ làm sạch bàn chân và giảm mùi khó chịu trong thời gian nhất định.

Cách ngâm chân bằng muối hồng hiệu quả tại nhà

Buổi tối trước khi ngủ hoặc sau khi vận động, đứng lâu là thời điểm thích hợp để ngâm chân, giúp thư giãn và giảm cảm giác mỏi, căng cứng. Có thể thực hiện 3-5 lần/tuần và kết hợp vài lát gừng để tạo cảm giác ấm áp hoặc thêm một lượng nhỏ tinh dầu oải hương, bạc hà, sả chanh nhằm tăng sự thư thái.

Trường hợp cần thận trọng khi dùng muối hồng ngâm chân

Ngâm chân với muối hồng không phù hợp với tất cả mọi người. Người có vết thương hở, bỏng, trầy xước, nhiễm trùng da, nấm chân, chàm hoặc bệnh da liễu nên tránh ngâm hoặc tham khảo ý kiến nhân viên y tế. Người mắc bệnh tuần hoàn ngoại biên, suy tĩnh mạch nặng hoặc đái tháo đường cũng cần thận trọng, bởi giảm cảm giác ở bàn chân có thể làm tăng nguy cơ bỏng, trong khi các vết thương nhỏ dễ lâu lành và phát sinh biến chứng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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