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Quan hệ tình dục có thể thay thế tập thể dục?
Thứ Tư, 10:05, 04/11/2026

Quan hệ tình dục có thể thay thế tập thể dục?

VOV.VN - Tập thể dục và hoạt động tình dục đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng liệu quan hệ tình dục đều đặn có thể thay thế việc tập luyện? Đâu là cách kết hợp hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai? BS. Nguyễn Duy Khánh chia sẻ.

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Phạm Trang-Thanh Loan/VOV2
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