Quan hệ tình dục có thể thay thế tập thể dục?

VOV.VN - Tập thể dục và hoạt động tình dục đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng liệu quan hệ tình dục đều đặn có thể thay thế việc tập luyện? Đâu là cách kết hợp hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai? BS. Nguyễn Duy Khánh chia sẻ.
VOV.VN - Năm nay gần 50 tuổi và bắt đầu thấy vòng kinh bị rối loạn, có phải tôi sắp mãn kinh rồi và có cách nào để vượt qua giai đoạn này mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng chia sẻ và giúp giải đáp những thắc mắc của người phụ nữ khiếm thị.
VOV.VN - Tình dục tuổi 40+ mang lại những giá trị gì và có sự khác biệt thế nào với tuổi đôi mươi? Làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học của Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Người mắc tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn đồ ngọt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, kiểm soát lượng carbohydrate và khẩu phần ăn giúp hạn chế tăng đường huyết.
VOV.VN - Cộng đồng mạng lan truyền clip về một tài xế taxi ở Đà Nẵng như bằng chứng về sự tử tế: Chỉ lấy 1,5 triệu đồng tiền cước khi vị khách Hàn Quốc đưa nhầm 15 triệu.