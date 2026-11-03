Duy trì đời sống tình dục viên mãn tuổi ngoài 40

VOV.VN - Tình dục tuổi 40+ mang lại những giá trị gì và có sự khác biệt thế nào với tuổi đôi mươi? Làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học của Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Dưới đây là một số lời khuyên khác giúp bạn đối phó với những căng thẳng khi làm mẹ đơn thân.
VOV.VN - Nhiều người cho rằng xem phim 18+ có thể giúp hiểu hơn về chuyện chăn gối và cải thiện kỹ năng, nhưng liệu điều này có thực sự đúng hay chỉ là một quan niệm dễ gây hiểu lầm? Cùng nghe Chuyện Thầm kín với BS Hà Ngọc Mạnh.