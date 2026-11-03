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Duy trì đời sống tình dục viên mãn tuổi ngoài 40
Thứ Ba, 10:00, 03/11/2026

Duy trì đời sống tình dục viên mãn tuổi ngoài 40

VOV.VN - Tình dục tuổi 40+ mang lại những giá trị gì và có sự khác biệt thế nào với tuổi đôi mươi? Làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học của Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.

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PV/VOV2
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