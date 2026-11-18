VOV.VN - Tuổi tác, lối sống không lành mạnh, căng thẳng tinh thần, ăn uống thiếu khoa học... làm khả năng “chăn gối” giảm sút, gây mất phong độ ở phái mạnh. Tuy nhiên những sai lầm trong điều trị có thể khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng
VOV.VN - Động kinh có ảnh hưởng đến đời sống tình dục? Người mắc bệnh có phải kiêng quan hệ để tránh khởi phát cơn co giật, hay vẫn có thể tận hưởng đời sống tình dục bình thường? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn cho nhân vật.
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VOV.VN - Quần áo đã qua sử dụng, đem cho hoặc phân loại đồ cũ nhưng chưa rõ nơi tiếp nhận và năng lực xử lý sau thu gom. Nhiều người trẻ đang loay hoay tìm đầu ra cho rác thải thời trang.