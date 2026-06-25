Sau đột quỵ, chuyện chăn gối có còn an toàn?

VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 90 tuổi rồi nhưng nhu cầu quan hệ tình dục vẫn nhiều. Tuy nhiên, vợ không thích và tuổi cũng nhiều, có thuốc gì giúp giảm bớt ham muốn vì tôi lo sẽ hại đến sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp giải đáp thắc mắc cho cụ ông.
VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Khi con út gọi nhờ trông mẹ ở bệnh viện vài hôm, con cả hỏi vặn "mẹ sang tên nhà cho ai?" rồi lạnh lẽo bảo rằng nó không được nhà thì không có nghĩa vụ phụng dưỡng.