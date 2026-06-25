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Sau đột quỵ, chuyện chăn gối có còn an toàn?
Thứ Năm, 10:00, 25/06/2026

Sau đột quỵ, chuyện chăn gối có còn an toàn?

VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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