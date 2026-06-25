Sau đột quỵ, chuyện chăn gối có còn an toàn?

Làm thế nào để giảm ham muốn khi ngoài 90 tuổi vẫn còn nhu cầu tình dục hàng ngày?

VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 90 tuổi rồi nhưng nhu cầu quan hệ tình dục vẫn nhiều. Tuy nhiên, vợ không thích và tuổi cũng nhiều, có thuốc gì giúp giảm bớt ham muốn vì tôi lo sẽ hại đến sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp giải đáp thắc mắc cho cụ ông.