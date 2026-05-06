Tại sao khi yêu nhau say đắm nhưng cưới về lại thành "địa ngục hôn nhân"?

VOV.VN - Trong những câu chuyện hôn nhân tôi từng nghe, có mối tình bắt đầu cuồng nhiệt nhưng kết thúc trong mỏi mệt. Người phụ nữ hơn 30 năm sống với chồng gia trưởng, ích kỷ, mỗi ngày là dày vò. Khi hôn nhân thành “địa ngục”, nên chịu đựng hay tìm lối thoát? Nhà báo Phong Điệp cùng gỡ rối.
VOV.VN - Ba lần phẫu thuật, mất gần 1 tỷ đồng nhưng không thể đi lại, người đàn ông trở về trong tình trạng liệt hai chân. Biến cố không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn đẩy hôn nhân vào bế tắc khi vợ bỏ đi, ngoại tình, để lại anh đối diện với cô đơn, hai người con tuổi ăn học và những lựa chọn khó khăn.
VOV.VN - Chồng không keo kiệt, thậm chí giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý, nhưng suốt 10 năm chung sống, người phụ nữ chưa từng nhận được một món quà hay lời chúc từ chồng. Câu nói “thích gì tự mua” lặp lại trong mọi dịp đặc biệt khiến chị dần cảm thấy mình không được quan tâm, dù cuộc hôn nhân bên ngoài vẫn đủ đầy.
VOV.VN - Hai lần bước vào hôn nhân nhưng đều nhanh chóng tan vỡ, người đàn ông ngoài 40 tuổi rơi vào khủng hoảng khi cuộc hôn nhân thứ hai cũng đổ vỡ ngay sau khi con vừa đầy tháng. Tìm đến chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, anh mong muốn hiểu nguyên nhân và tìm cách tháo gỡ những nút thắt trong đời sống tình cảm của mình.