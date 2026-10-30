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Tại sao rạp chiếu phim luôn bán bỏng ngô thay vì các món ăn vặt khác?

Thứ Sáu, 09:31, 30/10/2026
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VOV.VN - Từng bị các rạp hát xa hoa “cấm cửa” vì sợ làm mất vẻ quý tộc, bỏng ngô đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để trở thành món ăn vặt độc tôn tại các rạp chiếu phim.

 

Nhiều khán giả đi xem phim rạp nói vui rằng tiền mua bỏng ngô (bắp rang bơ) có khi còn nhiều hơn tiền vé, nhưng đã bước vào rạp thì cứ tự nguyện rút hầu bao. Dù thực đơn quầy đồ ăn nhanh ngày nay có thêm xúc xích, khoai tây chiên hay bánh nachos, những hộp bỏng ngô thơm lừng mùi bơ vẫn giữ vị trí không thể thay thế.

Đằng sau sự kết hợp kinh điển giữa điện ảnh và bỏng ngô là câu chuyện thú vị về bước ngoặt lịch sử kinh tế, tâm lý học giác quan và bài toán lợi nhuận khổng lồ của ngành dịch vụ rạp chiếu.

tai sao rap chieu phim luon ban bong ngo thay vi cac mon an vat khac hinh anh 1
Tại sao rạp chiếu phim luôn bán bỏng ngô thay vì các món ăn vặt khác? (Ảnh: Eater)

 Món ăn vặt vỉa hè từng bị rạp chiếu “cấm cửa”

Sau khi Charles Cretors (người Mỹ) chế tạo thành công máy nổ ngô chạy bằng hơi nước vào năm 1885, bỏng ngô nhanh chóng trở thành món ăn đường phố được ưa chuộng tại các hội chợ và rạp xiếc nhờ tính cơ động cao.

Tuy nhiên, các rạp chiếu phim đầu thế kỷ 20 lại thẳng thừng “cấm cửa” món ăn này. Thời bấy giờ, rạp phim được thiết kế xa hoa như các nhà hát opera với thảm nhung đỏ và đèn chùm pha lê để phục vụ giới thượng lưu. Các chủ rạp sợ bơ dầu rơi vãi làm bẩn thảm và cho rằng đồ ăn vặt vỉa hè sẽ làm mất đi vẻ quý tộc.

Hơn nữa, kỷ nguyên phim câm trước năm 1927 đòi hỏi không gian tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng nhai đồ ăn rất dễ gây ức chế cho người xung quanh.

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Một người bán bỏng ngô dạo trên đường phố Mỹ đầu thế kỷ 20. (Ảnh: History)

Bước ngoặt đến vào năm 1927 khi phim có tiếng động ra đời, âm thanh màn ảnh có thể lấn át tiếng nhai lạo xạo. Đúng lúc này, cuộc Đại suy thoái kinh tế (1929 - 1930) ập đến khiến người dân Mỹ thắt chặt chi tiêu. Rạp chiếu phim và những túi bỏng ngô giá siêu rẻ (chỉ 5 - 10 xu/túi) trở thành thú vui giải trí hiếm hoi mà người dân có thể chi trả.

Ban đầu, người bán hàng rong đứng chật kín trước cổng rạp để bán bỏng ngô cho khách lén giấu trong áo khoác mang vào phòng chiếu. Nhận thấy nguồn thu khổng lồ bị bỏ lỡ, các chủ rạp quyết định loại bỏ khâu trung gian và tự đặt máy nổ ngô ngay tại sảnh.

Những túi bỏng ngô giá 5 xu đã trở thành “phao cứu sinh” giúp hàng loạt rạp chiếu thoát cảnh phá sản giữa tâm bão khủng hoảng kinh tế. Đến Thế chiến thứ II, khi nguồn cung đường bị hạn chế gắt gao khiến bánh kẹo và nước ngọt khan hiếm, bỏng ngô càng củng cố ngôi vương tuyệt đối tại các rạp phim toàn cầu.

“Bẫy giác quan” đánh bại mọi đối thủ đồ ăn vặt

Không phải ngẫu nhiên mà bỏng ngô vượt qua khoai tây chiên, bim bim (snack) hay các loại hạt để thống trị phòng chiếu suốt gần một thế kỷ. Theo các chuyên gia tâm lý học tiêu dùng, món ăn này hội tụ những ưu điểm giác quan hoàn hảo cho việc thưởng thức điện ảnh.

Trước hết là đòn tâm lý khứu giác. Mùi bơ nướng quyện với đường ở nhiệt độ cao có khả năng khuếch tán rất xa trong không gian kín. Ngay khi khách vừa bước qua cửa rạp, hương thơm này lập tức tác động thẳng lên vùng cảm xúc của não bộ, kích thích tuyến nước bọt và đánh thức cơn thèm ăn vô thức dù cơ thể không hề đói.

Bên cạnh đó, xét về mặt âm thanh, bỏng ngô giải quyết triệt để bài toán tiếng ồn. Khác với bim bim phát ra tiếng sột soạt từ vỏ túi nylon hay hạt hướng dương, đậu phộng tạo tiếng cắn lách tách liên tục, bỏng ngô có kết cấu xốp mềm. Khi nhai, hạt ngô xẹp xuống êm ái, vừa tạo độ giòn vui miệng cho người ăn, vừa không phát ra âm thanh quá lớn làm át đi lời thoại của bộ phim.

Sự tiện lợi trong bóng tối cũng là điểm cộng tuyệt đối của món ăn này. Khi mắt đang dán chặt vào màn hình trong phòng chiếu tối đen, khán giả vẫn có thể nhón từng hạt bỏng ngô chuẩn xác mà không cần nhìn, không phải bóc vỏ như kẹo, cũng không sợ nước sốt làm bẩn tay và quần áo như xúc xích hay bánh mì kẹp.

Vị mặn ngọt đan xen của bỏng ngô còn làm khô cổ họng, khéo léo thúc đẩy khách hàng mua kèm những ly nước ngọt có ga cỡ lớn.

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Kết cấu xốp nhẹ, không gây tiếng ồn lớn và dễ ăn trong bóng tối giúp bỏng ngô vượt trội hơn các món ăn vặt khác. (Ảnh: Pexels)

“Con gà đẻ trứng vàng” với biên lợi nhuận 85%

Yếu tố cốt lõi giữ vững vị thế của bỏng ngô tại mọi hệ thống rạp chiếu hiện đại chính là bài toán kinh tế. Theo Hiệp hội Chủ rạp chiếu phim Quốc gia Mỹ (NATO), phần lớn doanh thu bán vé phải chia sẻ cho nhà sản xuất và hãng phát hành phim (đặc biệt trong những tuần đầu công chiếu phim bom tấn, hãng phim có thể thu về tới 60 - 65% tiền vé). Ngược lại, doanh thu từ quầy đồ ăn và thức uống sẽ chảy thẳng 100% vào túi chủ rạp.

Về mặt chi phí, ngô hạt khô, dầu ăn và hương liệu bơ là những nguyên liệu có giá thành rẻ, dễ bảo quản lâu dài mà không sợ ôi thiu. Khi gặp nhiệt độ cao, thể tích hạt ngô nở bung gấp hàng chục lần ban đầu, biến một nắm hạt nhỏ thành hộp bỏng đầy ắp chỉ trong vài phút chế biến.

Một nghiên cứu kinh tế của Đại học Stanford và Đại học California (Mỹ) chỉ ra rằng, bỏng ngô mang lại biên lợi nhuận kỷ lục lên tới 85%, giá bán đến tay khách hàng thường cao gấp 8 - 10 lần chi phí nguyên liệu đầu vào. Dù chỉ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, quầy đồ ăn vặt lại đóng góp tới hơn 40% tổng lợi nhuận ròng của rạp. Có thể nói, nếu các bộ phim bom tấn là thứ kéo khán giả bước qua cánh cửa rạp, thì chính những hộp bỏng ngô thơm lừng mới là “con gà đẻ trứng vàng” nuôi sống cả hệ thống rạp chiếu phim.

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Hồng Hạnh/VTC News
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