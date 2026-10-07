Thời điểm uống cà phê giúp đi đại tiện dễ dàng hơn

Một tách cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn có thể hỗ trợ việc đi đại tiện. Tuy nhiên, thời điểm uống cũng ảnh hưởng đến tác dụng này. Theo chuyên gia, buổi sáng là thời điểm thích hợp để uống cà phê nhằm kích thích đại tiện, bởi đây cũng là lúc đại tràng hoạt động mạnh theo nhịp tự nhiên của cơ thể.

Vì sao nên uống cà phê vào buổi sáng?

Không có một giờ cố định áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng các nghiên cứu và ý kiến chuyên gia cho thấy buổi sáng là khoảng thời gian thuận lợi. Theo chuyên gia, đại tràng hoạt động mạnh nhất và sẵn sàng đào thải phân trong vài giờ đầu sau khi thức dậy. Uống cà phê lúc này có thể tạo thêm tác động kích thích, phối hợp với quá trình tự nhiên của cơ thể.

Nhịp sinh học là “đồng hồ bên trong”, điều chỉnh chu kỳ ngủ – thức và hoạt động của đường tiêu hóa. Các cơn co bóp ở đại tràng tăng vào buổi sáng, chậm lại vào ban đêm. Cà phê còn kích hoạt phản xạ dạ dày – đại tràng. Đây là phản xạ tự nhiên khi việc ăn hoặc uống thúc đẩy các đợt co bóp, đưa phân về phía trực tràng và tạo cảm giác muốn đi đại tiện. Phản xạ này mạnh nhất vào buổi sáng.

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Uống cà phê cùng bữa sáng có thể tăng thêm tác động kích thích. Vì vậy, nếu chỉ uống cà phê chưa mang lại hiệu quả, bạn có thể thử dùng cùng bữa ăn. Theo chuyên gia, một số người có thể bị trào ngược, chướng bụng hoặc tiêu chảy khi uống cà phê lúc bụng đói. Với những trường hợp này, uống cùng hoặc ngay sau bữa ăn có thể phù hợp hơn.

Duy trì thói quen uống cà phê vào buổi sáng cũng giúp cơ thể hình thành nhịp sinh hoạt ổn định. Đường ruột đáp ứng tốt với những thói quen đều đặn, vì vậy nên dành đủ thời gian vào buổi sáng thay vì vội vàng. Uống cà phê sớm trong ngày cũng ít có khả năng ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn so với uống muộn.

Vì sao cà phê kích thích đi đại tiện?

Tác dụng này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Caffeine là chất kích thích, không chỉ giúp hệ thần kinh trung ương tỉnh táo mà còn tăng co bóp các cơ ở đường ruột, hỗ trợ quá trình vận chuyển chất chứa trong ruột.

Nghiên cứu được bài viết dẫn lại cho thấy cà phê chứa caffeine có tác động kích thích đại tràng cao hơn gần 25% so với cà phê khử caffeine và cao hơn 60% so với nước.

Tuy nhiên, caffeine không phải yếu tố duy nhất. Theo chuyên gia, cả cà phê chứa caffeine và cà phê khử caffeine đều kích thích tiết axit dạ dày, đồng thời có thể thúc đẩy giải phóng các hormone tiêu hóa như gastrin, motilin và cholecystokinin (CCK). Những hormone này tham gia điều hòa nhu động đường tiêu hóa và hoạt động của đại tràng.

Cà phê còn chứa hàng trăm hợp chất khác, trong đó có axit chlorogenic và melanoidin, góp phần kích thích hoạt động co bóp của đại tràng.

Xây dựng thói quen uống cà phê hợp lý

Để duy trì thói quen uống cà phê có lợi cho sức khỏe, cần chú ý lượng uống, thành phần thêm vào và thời điểm sử dụng. Phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn lượng caffeine ở mức không quá 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách cà phê. Lượng caffeine thực tế phụ thuộc vào loại cà phê và kích thước tách.

Nếu xuất hiện cảm giác bồn chồn, lo âu hoặc khó ngủ, bạn có thể nhạy cảm với caffeine, uống quá nhiều hoặc uống quá gần giờ ngủ. Khi đó, nên cân nhắc giảm lượng uống hoặc chuyển sang cà phê khử caffeine.

Caffeine được hấp thu nhanh, đạt nồng độ cao nhất sau khoảng 30 phút và có thời gian bán thải khoảng 3-5 giờ. Điều này có nghĩa cơ thể cần chừng ấy thời gian để loại bỏ một nửa lượng caffeine đã hấp thu. Vì vậy, caffeine vẫn có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ sau khi uống và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Các thành phần thêm vào như đường, kem pha cà phê và siro có thể làm tăng nhanh lượng năng lượng, chất béo bão hòa và đường bổ sung.

Theo chuyên gia, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị lượng đường bổ sung mỗi ngày không quá 6 thìa cà phê đối với phụ nữ và 9 thìa cà phê đối với nam giới. Bạn có thể hạn chế chất tạo ngọt, lựa chọn chất tạo ngọt không đường như stevia nếu cần, đồng thời ưu tiên sữa ít béo, không đường thay cho kem pha cà phê chứa nhiều chất béo bão hòa.

Những thói quen khác giúp đại tiện đều đặn

Ngoài cà phê, một số thói quen hằng ngày cũng có thể hỗ trợ việc đi đại tiện:

Ăn đủ chất xơ: Chất xơ giúp tăng khối lượng và độ mềm của phân, giúp phân dễ đào thải hơn. Nên đưa trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, đậu lăng và hạt vào bữa chính, bữa phụ.

Uống đủ nước: Bên cạnh cà phê, cần bảo đảm bổ sung đủ nước. Theo chuyên gia, nước giúp làm mềm phân và hỗ trợ đại tiện thuận lợi.

Vận động thường xuyên: Đi bộ có thể hỗ trợ tiêu hóa và tăng lưu thông máu, qua đó góp phần kích thích đại tiện. Bài viết dẫn khuyến nghị vận động 150 phút mỗi tuần.

Duy trì giờ thức dậy và giờ ăn ổn định: Theo chuyên gia, lịch sinh hoạt đều đặn giúp điều hòa đồng hồ sinh học, từ đó hỗ trợ hình thành nhịp đại tiện dễ dự đoán hơn.

Bổ sung thực phẩm chứa lợi khuẩn: Nhiều loại sữa chua chứa các chủng vi sinh vật sống có thể hỗ trợ tiêu hóa. Những lựa chọn khác được bài viết đề cập gồm sữa lên men kefir, trà lên men kombucha, bắp cải muối chua và kim chi.