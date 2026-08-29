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4 thời điểm và quy tắc vàng uống cà phê mỗi ngày?

Thứ Bảy, 14:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp tăng cường sự tập trung, bảo vệ tim mạch và nâng cao tuổi thọ. Tuy nhiên, nếu thưởng thức không đúng cách, ly cà phê quen thuộc có thể gây ra tác dụng phụ khó chịu. Vậy uống cà phê thế nào để tốt cho sức khỏe?

Uống cà phê đúng thời điểm

Buổi sáng: Nạp năng lượng khởi đầu ngày mới. Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng cường sự tập trung và tỉnh táo tức thì.

Sau bữa ăn: Hỗ trợ tiêu hóa tối ưu. Cà phê thúc đẩy tiết axit dạ dày giúp phân giải thức ăn hiệu quả, đồng thời xua tan cảm giác lờ đờ, buồn ngủ sau khi ăn.

Tránh buổi tối: Bảo vệ giấc ngủ tự nhiên. Tránh uống cà phê vào buổi tối vì caffeine làm ức chế cảm giác buồn ngủ, dễ gây mất ngủ và suy giảm chất lượng giấc ngủ sâu (đặc biệt với người nhạy cảm).  Uống cà phê đúng cách đem lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

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 Uống cà phê đúng cách đem lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ. (Ảnh: VietNamNet)

Bí quyết uống cà phê đúng cách để tối ưu sức khỏe

Uống vừa đủ: Tiêu thụ tối đa 400mg caffeine/ngày (khoảng 4 tách) để tránh tác dụng phụ như lo âu, tim đập nhanh và mất ngủ.

Hạn chế thêm đường: Ưu tiên cà phê nguyên chất giúp kiểm soát lượng calo, ngăn ngừa nguy cơ tăng cân, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Lựa chọn sữa phù hợp: Người không dung nạp lactose nên chọn cà phê đen hoặc dùng sữa thực vật để tránh bị đầy bụng, khó tiêu.

Ưu tiên uống nóng: Nhâm nhi cà phê nóng giúp giải phóng trọn vẹn hương vị tự nhiên và giữ lại nhiều chất chống oxy hóa nhất. 

Biến tấu cùng thực phẩm bổ dưỡng

- Thêm bột quế: Hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ và giúp ổn định đường huyết tự nhiên.

- Thêm cacao nguyên chất: Bổ sung dồi dào chất chống oxy hóa, kích thích sản sinh hormone hạnh phúc giúp cải thiện tâm trạng.

- Uống kèm nước lọc: Bù lại lượng nước mất đi do tác dụng lợi tiểu của caffeine, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tối ưu. 

Chọn loại cà phê chất lượng

Hãy ưu tiên cà phê hạt rang xay nguyên chất, không pha trộn thêm các thành phần khác. Cà phê nguyên chất giữ được hương vị tự nhiên, đậm đà và chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Chọn cà phê từ những nhà cung cấp uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn. Nguồn gốc cà phê rõ ràng giúp bạn yên tâm hơn về quy trình trồng trọt, thu hái và chế biến, từ đó đảm bảo chất lượng cà phê.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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