Thường xuyên bỏ bữa trưa có thể ảnh hưởng sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột không chỉ liên quan đến hệ vi sinh mà còn bao gồm việc đại tiện đều đặn, không gặp những triệu chứng như chướng bụng nghiêm trọng hoặc đau bụng gây cản trở sinh hoạt. Theo chuyên gia, di truyền có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng đường ruột, nhưng chế độ ăn uống cùng thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng.

Do đó những gì chúng ta ăn không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác của cơ thể mà còn tác động đến cách cơ thể hoạt động. Đường ruột có mối liên hệ với nhiều khía cạnh của sức khỏe. Vì vậy, duy trì chế độ ăn lành mạnh, ngủ và vận động hợp lý có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống hằng ngày cũng như tuổi thọ. Một thói quen phổ biến là bỏ bữa trưa có thể khiến việc chăm sóc sức khỏe đường ruột trở nên khó khăn hơn.

Bỏ bữa trưa thường xuyên có thể ảnh hưởng sức khỏe đường ruột (Ảnh: Getty)

Vì sao thường xuyên bỏ bữa trưa có thể ảnh hưởng đường ruột?

Khó bổ sung đủ chất xơ

Ăn đủ chất xơ là một trong những việc có lợi nhất cho đường ruột, nhưng nhiều người vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu này. Theo chuyên gia, tình trạng ăn thiếu chất xơ rất phổ biến tại Mỹ. Phụ nữ và nam giới cần trung bình khoảng 25–35g chất xơ mỗi ngày, nhưng phần lớn chưa đạt mức này. Chất xơ là nguồn thức ăn quan trọng của các vi sinh vật trong đường ruột. Khi sử dụng chất xơ, chúng tạo ra những sản phẩm chuyển hóa có lợi cho sức khỏe.

Bỏ bữa trưa không đồng nghĩa chắc chắn sẽ thiếu chất xơ. Tuy nhiên, bỏ hẳn một bữa ăn có thể khiến bạn khó bổ sung đủ thực phẩm giàu chất xơ trong ngày.

Theo chuyên gia, bữa trưa là cơ hội bổ sung chất xơ, thực phẩm có nguồn gốc thực vật và tăng sự đa dạng của khẩu phần. Bỏ bữa có thể làm giảm lượng dưỡng chất nuôi vi khuẩn đường ruột. Điều cần quan tâm là các bữa ăn còn lại có cung cấp đủ những gì đường ruột cần hay không.

Có thể ảnh hưởng đến nhịp đại tiện

Đường ruột hoạt động thuận lợi khi có nhịp sinh hoạt ổn định. Khoảng cách quá dài giữa các bữa ăn có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa bình thường. Ở một số người, điều này có thể làm thay đổi nhịp đại tiện, gây khó chịu ở đường tiêu hóa, nhanh no hoặc táo bón.

Theo chuyên gia, ăn uống vào những thời điểm thất thường, không phù hợp với nhịp sinh học có thể gây vấn đề. Nên ăn trong thời gian thức, khi cơ thể cần năng lượng, thay vì ngay trước lúc đi ngủ.

Điều này không có nghĩa bạn phải ăn trưa vào chính xác một giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, duy trì giờ ăn tương đối đều đặn có thể hỗ trợ nhịp hoạt động tự nhiên của cơ thể. Nếu bỏ bữa trưa khiến bạn ăn quá muộn hoặc ăn vặt thất thường, những thay đổi đó có thể đáng quan tâm hơn bản thân việc bỏ một bữa.

Dễ ăn quá nhiều vào cuối ngày

Khi bỏ bữa trưa, bạn có thể cảm thấy đói hơn vào những giờ sau đó. Theo chuyên gia, thỉnh thoảng bỏ bữa trưa thường không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu trở thành thói quen hằng ngày, việc nhịn ăn trong thời gian dài có thể khiến bạn ăn nhiều hơn vào cuối ngày, đôi khi ăn vội và cảm thấy khó chịu.

Một số người sẽ đặc biệt đói vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, từ đó dễ ăn nhiều vào tối muộn. Một bữa ăn lớn không nhất thiết có hại, nhưng thường xuyên ăn quá nhiều vào ban đêm có thể gây khó chịu, nhất là với người dễ bị chướng bụng hoặc trào ngược axit.

Những thói quen hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Chăm sóc đường ruột không đòi hỏi một thực đơn hoàn hảo hay hàng loạt thực phẩm bổ sung đắt tiền. Những thói quen nhỏ được duy trì hằng ngày có thể tạo ra khác biệt theo thời gian.

Uống đủ nước: Cung cấp đủ nước giúp hỗ trợ tiêu hóa và đại tiện đều đặn, đặc biệt khi ăn nhiều chất xơ. Theo chuyên gia, nước tiểu có màu vàng rất nhạt là một dấu hiệu để theo dõi việc bổ sung nước.

Ăn uống đều đặn: Duy trì các bữa ăn trong ngày, thay vì bỏ bữa hoặc ăn thất thường, có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách duy trì nhịp sinh học tự nhiên. Nhịp này ảnh hưởng đến tiêu hóa, nhu động ruột - tức sự vận chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa — và hệ vi sinh đường ruột.

Kiểm soát căng thẳng: Não và đường ruột trao đổi thông tin qua trục não – ruột. Căng thẳng đôi khi có thể gây khó chịu, chướng bụng hoặc đau bụng. Có thể lựa chọn cách thư giãn phù hợp như đi bộ thường xuyên, dành thời gian yên tĩnh, hít thở sâu hoặc gặp gỡ bạn bè.

Bổ sung thực phẩm lên men: Sữa chua, sữa lên men kefir, kim chi và bắp cải muối chua có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột nhờ cung cấp các vi sinh vật có lợi cùng những hợp chất được tạo ra trong quá trình lên men.

Ăn đủ chất xơ: Theo chuyên gia, vi khuẩn đường ruột lên men một số loại chất xơ và tạo ra axit béo chuỗi ngắn, giúp hỗ trợ các tế bào lót thành ruột. Nên đưa nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ vào các bữa ăn, như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt.

Vận động thường xuyên: Tập thể dục có lợi cho đường tiêu hóa và sức khỏe tổng thể, nhưng cường độ vận động cũng cần được chú ý. Nghiên cứu cho thấy vận động cường độ cao đôi khi có thể gây khó chịu ở đường tiêu hóa. Hãy lắng nghe cơ thể và lựa chọn hoạt động cường độ thấp hoặc vừa phải như đi bộ, đạp xe, chạy bộ nhẹ khi cần.

Theo chuyên gia, thỉnh thoảng bỏ bữa trưa thường không đáng lo. Tuy nhiên, nếu việc này diễn ra hằng ngày, cần xem xét ảnh hưởng đến khẩu phần và nhịp ăn uống. Ăn thất thường có thể khiến bạn khó bổ sung đủ chất xơ, thay đổi nhịp đại tiện hoặc gây khó chịu, đặc biệt khi dẫn đến ăn bù quá nhiều vào tối muộn. Duy trì các bữa ăn đều đặn, uống đủ nước và thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, thực phẩm lên men là những thói quen giúp hỗ trợ đường ruột.