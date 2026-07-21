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Tôi thấy ê chề vì người tình của chồng vừa già, xấu vừa vô dụng

Thứ Ba, 10:42, 21/07/2026
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VOV.VN - Nếu người phụ nữ kia trẻ đẹp, giỏi giang hơn thì tôi còn có thể tự an ủi, nhưng việc chị ta thua xa mọi mặt làm tôi cảm thấy nhục nhã, thấy mình thất bại hoàn toàn.

Năm nay tôi 35 tuổi. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ có cuộc sống đáng mơ ước. Tôi có công việc ổn định với mức thu nhập khá, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Tôi cao ráo, biết chăm sóc bản thân nên trông trẻ hơn tuổi. Bạn bè vẫn thường trêu rằng tôi còn giữ được vóc dáng như thời con gái dù đã sinh hai con.

Về nhà, tôi cũng chưa bao giờ để chồng phải phàn nàn. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại đều cố gắng chu toàn. Chồng đi công tác, tôi lo mọi việc. Bố mẹ hai bên đau ốm, tôi cũng là người chạy ngược chạy xuôi nhiều hơn.

Tôi luôn nghĩ, một người phụ nữ không cần hoàn hảo nhưng phải biết giữ gìn gia đình. Và tôi đã sống như thế suốt hơn mười năm hôn nhân, cho đến ngày phát hiện chồng ngoại tình.

Nếu người phụ nữ kia trẻ đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, thành đạt hơn tôi, có lẽ tôi còn dễ chấp nhận. Đau thì vẫn đau, nhưng ít nhất tôi còn có thể tự an ủi rằng mình đã thua một người xuất sắc hơn. Đằng này...

Điều khiến tôi suy sụp là người phụ nữ cướp chồng tôi ấy thua tôi ở mọi mặt. Chị ta hơn tôi gần chục tuổi. Nhan sắc bình thường, ăn mặc xuề xòa. Công việc không ổn định. Cuộc sống cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi đã lặng lẽ tìm hiểu và càng tìm hiểu càng không thể tin nổi.

Tôi cứ tự hỏi mãi tại sao. Tại sao chồng tôi lại phản bội tôi vì một người như thế? Đó là câu hỏi khiến tôi mất ngủ suốt nhiều tháng.

toi thay e che vi nguoi tinh cua chong vua gia, xau vua vo dung hinh anh 1
(Ảnh minh họa: The Herald)

Tôi không chỉ đau. Tôi còn thấy nhục. Cái cảm giác ấy rất khó diễn tả. Nó giống như mình đã cố gắng cả đời để xây một ngôi nhà đẹp, rồi một ngày phát hiện người mình yêu lại sẵn sàng bước sang một căn nhà xập xệ bên cạnh.

Điều đó khiến tôi không còn biết mình đáng giá ở đâu. Tôi soi gương mỗi sáng, tự hỏi mình có già đi không, có xấu đi không, có khô khan quá không? Có phải mình mải mê kiếm tiền nên không còn hấp dẫn? Có phải mình chỉ biết chăm con mà quên mất làm vợ? Không. Tôi vẫn chăm sóc bản thân, vẫn đi làm, vẫn có người khen trẻ. Tôi vẫn quan tâm chồng, vẫn cố gắng giữ lửa hôn nhân.

Vậy thì tôi thiếu điều gì? Có lúc tôi nghĩ hay là mình quá mạnh mẽ. Đàn ông có phải thích cảm giác được người khác dựa dẫm, trong khi tôi gần như tự làm được mọi thứ?

Tôi sửa được vòi nước hỏng, đổi bóng đèn, tự đưa con đi viện lúc nửa đêm, tự giải quyết mọi rắc rối mà không cần làm phiền chồng. Có phải vì thế mà anh ấy thấy mình không còn cần thiết? Nhưng rồi tôi lại gạt đi. Nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ phụ nữ càng giỏi càng đáng bị phản bội?

Điều khiến tôi đau nhất là thái độ của chồng sau khi mọi chuyện vỡ lở. Anh ấy không hề nói người kia tốt hơn tôi, cũng không chê tôi điều gì. Anh ấy chỉ cúi đầu, nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi: “Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này”, một câu trả lời còn khiến tôi tuyệt vọng hơn cả lời thú nhận.

Nếu anh ấy yêu người kia vì điều gì đó rõ ràng, có lẽ tôi còn tìm được một lời giải. Đằng này, ngay cả người phản bội cũng không lý giải nổi vì sao mình phản bội.

Nhiều người khuyên tôi đừng so sánh. Họ bảo ngoại tình không phải cuộc thi xem ai đẹp hơn, giỏi hơn. Lý trí của tôi hiểu điều đó, nhưng trái tim tôi không hiểu. Mỗi lần nghĩ đến việc chồng ôm một người phụ nữ mà trong mắt tôi chẳng có điểm gì nổi bật, lòng tự trọng của tôi lại bị xát thêm một lần.

Tôi thấy mình bị xúc phạm. Không phải vì tôi thua một người khác, mà vì mọi nỗ lực gìn giữ cuộc hôn nhân này dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hóa ra một người phụ nữ có thể cố gắng đến mấy cũng không thể ngăn được một người đàn ông muốn phản bội.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt thì chồng sẽ không có lý do để thay lòng. Giờ tôi mới biết, cuộc đời không vận hành theo cách đơn giản như vậy. Có những người ngoại tình không phải vì vợ xấu hơn, không phải vì vợ kém hơn, cũng chẳng phải vì người thứ ba xuất sắc hơn, mà chỉ vì họ đã vượt qua ranh giới của sự chung thủy.

Điều đau đớn nhất là người ở lại luôn có xu hướng quay sang kết tội chính mình. Tôi đã tự hành hạ bản thân bằng hàng trăm câu hỏi, đã cố tìm một lời giải thích hợp lý để cứu vãn lòng tự trọng. Nhưng càng tìm, tôi càng nhận ra mình đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn.

Có lẽ điều khiến tôi đau nhất không phải người phụ nữ kia là ai, mà là việc người đàn ông tôi từng tin tưởng nhất đã lựa chọn phản bội. Chính sự lựa chọn ấy mới là điều hủy hoại tôi.

Đến hôm nay, tôi vẫn chưa biết mình có thể tha thứ hay không. Tôi chỉ biết mỗi lần nhớ đến chuyện này, cảm giác đầu tiên không phải là ghen, cũng không phải căm hận mà là ê chề. Ê chề vì tôi đã dành cả thanh xuân để vun vén một gia đình, để rồi nhận lại một sự phản bội mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Nếu được độc giả góp ý, xin hãy cho tôi một lời khuyên. Điều tôi cần lúc này không phải là nghe ai chê trách chồng hay người phụ nữ kia, mà là làm thế nào để nhặt lại lòng tự trọng của chính mình sau cú sốc này.

Huyền My/VTC News
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