Chữa u xơ tiền liệt tuyến bằng thuốc nam có hiệu quả

VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi và có u xơ tiền liệt tuyến. Mặc dù điều trị bằng thuốc nam hơn 10 năm nay nhưng kích thước u không nhỏ đi. Tôi nên phẫu thuật cắt bỏ hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi, vợ cũng 50, chúng tôi đang rất mong ngóng có con. Mặc dù đậu thai được một vài lần nhưng lại xảy mất. Liệu có thuốc gì giúp giữ thai được hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.