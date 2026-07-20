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Chữa u xơ tiền liệt tuyến bằng thuốc nam có hiệu quả
Thứ Hai, 10:00, 20/07/2026

Chữa u xơ tiền liệt tuyến bằng thuốc nam có hiệu quả

VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi và có u xơ tiền liệt tuyến. Mặc dù điều trị bằng thuốc nam hơn 10 năm nay nhưng kích thước u không nhỏ đi. Tôi nên phẫu thuật cắt bỏ hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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