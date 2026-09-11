Trà thảo mộc buổi tối có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đồ uống có đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh, vì vậy không phải lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, một số loại đồ uống như trà thảo mộc có thể mang lại tác động tích cực hơn. Nghiên cứu cho thấy một số loại trà thảo mộc, chẳng hạn trà hoa cúc và trà quế, có thể giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao, trong đó có khả năng làm giảm mức tăng đường huyết sau khi ăn.

Ngoài ra, một số loại trà thảo mộc có thể giúp ngủ ngon hơn. Giấc ngủ kém được xem là một yếu tố có thể làm tăng cortisol, từ đó khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Vì vậy, hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn có thể giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn này.

Theo chuyên gia, giấc ngủ càng ít bị gián đoạn và càng sâu thì cơ thể càng có khả năng kiểm soát lượng cortisol ở mức phù hợp. Khi cortisol được kiểm soát tốt hơn, đường huyết cũng có thể được điều hòa tốt hơn.

Trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà quế có thể giúp ngủ ngon, bổ sung nước và hỗ trợ kiểm soát đường huyết vào buổi tối (ảnh Getty)

Vì sao trà thảo mộc có thể tốt cho đường huyết?

Có thể giảm tình trạng đường huyết tăng sau ăn

Một nghiên cứu gần đây cho thấy trà quế có thể giúp giảm đường huyết ở người mắc tiểu đường type 2. Tác động này được ghi nhận ở cả đường huyết lúc đói và đường huyết sau ăn. Thông thường, đường huyết tăng sau khi ăn, đặc biệt khi bữa ăn chứa nhiều đường và carbohydrate tinh chế.

Theo chuyên gia, điều này có thể liên quan đến đặc tính chống oxy hóa của quế. Những đặc tính này có khả năng giúp hạn chế mức tăng đường huyết, đồng thời mang lại tác dụng chống viêm.

Giúp bổ sung nước

Trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể duy trì đủ nước. Khi bị mất nước, lượng nước trong máu giảm xuống, từ đó nồng độ đường trong máu có thể tăng lên. Vì vậy, bổ sung đủ nước đóng vai trò quan trọng.

Theo chuyên gia, thiếu nước hoặc mất nước có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết do nồng độ đường trong máu trở nên cao hơn. Những người mắc tiểu đường nếu không uống đủ nước có thể nhận thấy chỉ số đường huyết tăng.

Có tác dụng thư giãn

Ngồi thư giãn với một tách trà nóng có thể giúp cơ thể thả lỏng. Điều này cũng có khả năng tác động gián tiếp đến đường huyết.

Những loại trà thảo mộc như trà hoa cúc hoặc trà oải hương, khi được uống chậm rãi, có thể giúp cơ thể thư giãn. Từ đó, chúng có khả năng hạn chế sự gia tăng cortisol. Theo chuyên gia, nồng độ cortisol cao có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất glucose, ngay cả ở những người không mắc tiểu đường.

Có thể giúp ngủ ngon hơn

Một tổng quan gồm 10 nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể cải thiện giấc ngủ, giúp mọi người duy trì giấc ngủ và giảm số lần thức giấc trong đêm. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy trà hoa cúc dường như không giúp mọi người ngủ lâu hơn hoặc cải thiện hiệu quả giấc ngủ.

Nếu không ngủ đủ giấc, nồng độ cortisol trong cơ thể có thể tăng. Theo chuyên gia, giảm cortisol thông qua việc cải thiện thói quen ngủ không chỉ có thể giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt mà còn có khả năng làm giảm đường huyết lúc đói vào buổi sáng.

Làm thế nào để lựa chọn đồ uống tốt cho đường huyết?

Chú ý lượng caffeine

Caffeine có thể kích thích giải phóng cortisol, từ đó giải phóng glucose dự trữ và có khả năng khiến đường huyết tăng nhanh. Nếu nhạy cảm với caffeine, bạn có thể lựa chọn đồ uống không caffeine hoặc dùng đồ uống chứa caffeine cùng một bữa ăn hay món ăn nhẹ giàu protein.

Hạn chế đường bổ sung. Hãy chú ý đến các thành phần như siro đơn, đường mía, siro ngô giàu fructose hoặc nước cô đặc từ trái cây. Những thành phần này thường xuất hiện trong đồ uống cà phê, trà có đường và nước ngọt.

Theo chuyên gia, đường bổ sung có thể khiến đường huyết tăng nhanh, sau đó giảm xuống và có thể gây mệt mỏi.

Đọc bảng thông tin dinh dưỡng

Ngay cả khi bao bì ghi “không bổ sung đường”, bạn vẫn nên kiểm tra bảng thành phần dinh dưỡng. Một số loại đồ uống vẫn có thể chứa lượng đường khá cao. Không nên mua số lượng lớn ngay khi thử một loại đồ uống mới. Nếu một loại đồ uống đang được ưa chuộng khiến bạn muốn thử, hãy kiểm tra thành phần và thông tin dinh dưỡng trước. Sau đó, nên mua một lượng nhỏ để xem cơ thể phản ứng như thế nào trước khi mua số lượng lớn.

Chú ý kem pha cà phê

Các loại kem không đường như half-and-half, sữa thực vật không đường và kem béo có tác động thấp hơn đến đường huyết. Với kem pha cà phê có đường, nên giới hạn ở khoảng 1-2 thìa canh mỗi lần dùng.

Trà thảo mộc có phải “thuốc” kiểm soát đường huyết?

Việc kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào thực phẩm mà còn liên quan đến đồ uống được lựa chọn trước khi đi ngủ. Trà thảo mộc có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khả năng kiểm soát căng thẳng và tình trạng đủ nước của cơ thể. Tất cả những yếu tố này đều có thể tác động đến cách cơ thể kiểm soát đường huyết.

Một số nghiên cứu cho thấy trà quế có thể góp phần làm giảm mức tăng đường huyết thường xảy ra sau khi ăn. Tuy nhiên, những tác động này ở mức vừa phải và trà thảo mộc không phải giải pháp có thể thay thế các biện pháp kiểm soát đường huyết khác. Dù vậy, xét về các lựa chọn đồ uống vào buổi tối, trà thảo mộc là một lựa chọn đáng cân nhắc.