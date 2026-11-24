Đối với nhiều người, cà phê không đơn thuần là một loại đồ uống mà đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Từ việc lựa chọn thêm sữa, đường đến thời điểm thưởng thức, mỗi người đều có những sở thích riêng. Tuy nhiên, uống cà phê trước hay sau bữa sáng mới thực sự tốt cho sức khỏe?

Theo chuyên gia, câu trả lời không hoàn toàn giống nhau ở tất cả mọi người mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, khả năng dung nạp caffeine và phản ứng của cơ thể.

Thời điểm uống cà phê phụ thuộc vào từng người

Theo chuyên gia, để xây dựng thói quen buổi sáng lành mạnh, trước hết cần xem xét lịch sinh hoạt và nhu cầu của mỗi người. Đối với những người thường xuyên tập thể dục ngay sau khi thức dậy, uống cà phê cùng một bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện có thể là lựa chọn phù hợp, bởi caffeine có khả năng hỗ trợ hiệu suất vận động.

Nếu tiếp tục uống thêm cà phê trong bữa sáng sau khi tập luyện, cần tính toán tổng lượng caffeine tiêu thụ. Theo chuyên gia, lượng caffeine vào buổi sáng thường nên được duy trì trong khoảng 200-300 mg, tùy khả năng dung nạp của từng người.

Thời điểm uống cà phê buổi sáng phụ thuộc vào sức khỏe từng người, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc có vấn đề tiêu hóa (Ảnh: Getty)

Đối với người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng cân bằng, có chứa protein và chất xơ, sau đó uống cà phê vào gần cuối bữa ăn.

Nguyên nhân là caffeine có thể làm tăng đường huyết ở một số người. Vì vậy, việc theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi uống cà phê đóng vai trò quan trọng. Trong khi đó, đối với những người trưởng thành có sức khỏe tốt, nếu đã quen uống cà phê trước bữa sáng và không gặp bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, thói quen này không nhất thiết gây ra vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng dù uống cà phê vào thời điểm nào, mọi người vẫn cần duy trì một bữa sáng cân bằng để cung cấp chất dinh dưỡng và duy trì năng lượng ổn định trong suốt buổi sáng.

Một trong những yếu tố cần quan tâm nhất khi uống cà phê lúc bụng đói là tác động đối với hệ tiêu hóa. Theo chuyên gia, cà phê kích thích nhu động đại tràng, đó là lý do nhiều người có cảm giác muốn đi đại tiện sau khi uống.

Đối với phần lớn mọi người, uống cà phê khi bụng đói không gây vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, cà phê cũng kích thích tiết axit dạ dày. Vì vậy, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn hoặc khó tiêu. Chuyên gia khuyến nghị nên uống một cốc nước trước khi thưởng thức cà phê vào buổi sáng.

Uống cà phê trước bữa sáng có ảnh hưởng đến đường huyết?

Theo chuyên gia, ở những người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê khi bụng đói không nhất thiết là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, một số người mắc bệnh tiểu đường có thể nhận thấy đường huyết tăng sau khi uống cà phê. Do đó, cần chú ý đến phản ứng của cơ thể để điều chỉnh thói quen phù hợp.

Ăn một bữa sáng cân bằng, giàu protein và chất xơ trước khi uống cà phê có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nếu thường xuyên ăn bánh ngọt vào buổi sáng cùng cà phê, mọi người có thể cân nhắc bổ sung sữa chua hoặc một vài quả trứng luộc để tăng lượng protein trong bữa ăn.

Một nghiên cứu năm 2020, trong đó những người tham gia uống cà phê trước khi sử dụng đồ uống chứa glucose, cùng một nghiên cứu gần đây hơn về tác động của cà phê khi tiêu thụ cùng carbohydrate.

Theo chuyên gia, những kết quả nghiên cứu này cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể. Các nghiên cứu được thực hiện chủ yếu trên nam giới trưởng thành khỏe mạnh, với tỷ lệ phụ nữ tham gia thấp hơn, không nhất thiết phản ánh chính xác tác động đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường.

Vì vậy, những người có bệnh lý nền hoặc gặp triệu chứng bất thường nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn phù hợp.

Đối với người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản hoặc các bệnh lý tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn đang trong giai đoạn bùng phát, cần đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của cà phê và caffeine đối với các triệu chứng.

Một số người có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi giảm lượng cà phê hoặc ngừng sử dụng. Tuy nhiên, yếu tố kích thích triệu chứng ở mỗi người có thể khác nhau. Theo chuyên gia, trong khi một số biểu hiện khó chịu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tình trạng viêm nghiêm trọng và kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột. Nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, người bệnh cần trao đổi với nhân viên y tế.

Không chỉ thời điểm uống, lượng caffeine cũng rất quan trọng

Ngoài tác động đối với tiêu hóa và đường huyết, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Theo chuyên gia, giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và caffeine thường có liên quan đến những vấn đề về chất lượng giấc ngủ.

Đối với những người thường xuyên chịu áp lực công việc, có thói quen uống cà phê vào buổi chiều để duy trì sự tỉnh táo nhưng sau đó cảm thấy bồn chồn hoặc khó ngủ vào ban đêm, việc điều chỉnh lượng caffeine là điều cần được ưu tiên.

Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, theo chuyên gia, dù uống cà phê trước hay sau bữa sáng, một nguyên tắc có thể tham khảo là ngừng sử dụng caffeine sau 12h trưa và không tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày.

Để hạn chế phụ thuộc vào caffeine, mọi người có thể thay thế bằng một số hoạt động khác như đi bộ nhanh, uống nước khoáng có gas lạnh kèm vài lát trái cây hoặc ăn một bữa phụ cân bằng khi cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng vào buổi chiều.

Ngoài ra, thành phần được thêm vào cà phê cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và khả năng dung nạp của cơ thể. Theo chuyên gia, cà phê latte pha với sữa đậu nành hoặc sữa bò cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn so với cà phê chỉ thêm một lượng nhỏ sữa. Trong khi đó, các loại kem pha cà phê giàu chất béo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khó chịu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Chuyên gia khuyến nghị nên thay đổi từng thói quen một để xác định yếu tố cụ thể gây ra các triệu chứng khó chịu. Nhìn chung, không có một thời điểm uống cà phê phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là lắng nghe phản ứng của cơ thể, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và kiểm soát lượng caffeine tiêu thụ.