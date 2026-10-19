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Vì sao đường huyết cao nhưng bạn vẫn thấy đói?

Thứ Hai, 09:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Đường huyết cao vẫn có thể khiến người bệnh tiểu đường thấy đói, thèm ăn do cơ thể không sử dụng hiệu quả lượng glucose có trong máu.

 

Cảm giác đói và thèm ăn có thể là biểu hiện của tăng đường huyết. Điều này nghe có vẻ khó hiểu: Khi lượng đường trong máu đã vượt mức mục tiêu, vì sao cơ thể vẫn phát tín hiệu cần ăn thêm? Hiểu nguyên nhân có thể giúp người bệnh lựa chọn cách xử lý phù hợp, tránh khiến đường huyết tiếp tục tăng.

Vì sao đường huyết cao vẫn gây cảm giác đói?

Ở người mắc bệnh tiểu đường, đường huyết có thể tăng vượt mức mục tiêu do cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc sử dụng insulin không hiệu quả. Khi đó, dù trong máu có nhiều glucose, cơ thể vẫn không sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng này và có thể phát tín hiệu đói, khiến người bệnh muốn ăn thêm.

vi sao duong huyet cao nhung ban van thay doi hinh anh 1
Đường huyết cao vẫn có thể khiến người bệnh tiểu đường thấy đói, thèm ăn do cơ thể không sử dụng hiệu quả lượng glucose có trong máu (Ảnh: ADA Nutrition & Wellness Team)

Điều này có thể tạo thành vòng lặp: Đường huyết cao khiến bạn thấy đói, bạn ăn thêm và đường huyết tiếp tục tăng. Vì vậy, theo dõi đường huyết rất quan trọng. Việc này giúp người bệnh hiểu rõ hơn liệu cảm giác đói xuất phát từ nhu cầu ăn uống hay liên quan đến tình trạng cơ thể chưa sử dụng hiệu quả glucose trong máu.

Nên ăn, uống gì khi đường huyết cao?

Nếu cần ăn khi đường huyết đang cao, hãy ưu tiên thực phẩm ít carbohydrate, ít qua chế biến, chẳng hạn rau không chứa nhiều tinh bột, đồng thời uống đủ nước. Khi cơ thể mất nước, glucose trong máu trở nên cô đặc hơn, có thể khiến chỉ số đường huyết tăng. Uống nước giúp bù lại lượng dịch bị thiếu và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Một số lựa chọn ít carbohydrate gồm:

Rau ít tinh bột: Rau xà lách, bông cải xanh, súp lơ trắng, cà rốt, đậu cô ve và ớt chuông.

Thực phẩm cung cấp protein, chất béo: Phô mai, phô mai tươi dạng hạt, thịt nạc, thịt gà, thịt gà tây, các loại hạt và bơ hạt.

Các món ăn nhẹ có thể tham khảo là cần tây chấm sốt rau chân vịt và sữa chua; xà lách cuốn thịt gà; bông cải xanh và cà rốt ăn kèm sốt trộn salad.

Tuy nhiên, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể chưa đủ để đưa đường huyết trở về mức mục tiêu. Người bệnh có thể cần bác sĩ điều chỉnh liều thuốc đang sử dụng hoặc bổ sung thuốc mới. Những thay đổi này cần được trao đổi với bác sĩ.

Kiểm soát cảm giác đói khi đường huyết cao

Người bệnh nên cùng nhân viên y tế xây dựng kế hoạch xử lý cảm giác đói khi đường huyết tăng. Đồng thời lựa chọn những thực phẩm ít ảnh hưởng đến đường huyết có thể hữu ích. Tuy nhiên, nếu đường huyết thường xuyên cao, cần trao đổi với nhóm điều trị để xem xét điều chỉnh chế độ ăn hoặc thuốc.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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