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Vì sao testosterone được xem là "chìa khóa" sức khỏe của nam giới?
Thứ Bảy, 10:00, 29/08/2026

Vì sao testosterone được xem là "chìa khóa" sức khỏe của nam giới?

VOV.VN - Nam giới sau 30 tuổi, testosterone sẽ giảm 1%/năm. Sau 40 tuổi bắt đầu có những triệu chứng của giảm testosterone như cảm thấy mệt mỏi, bụng to lên rồi rối loạn chuyển hóa và khả năng tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải thích rõ hơn về chủ đề này.

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PV/VOV2
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