Vì sao testosterone được xem là "chìa khóa" sức khỏe của nam giới?

VOV.VN - Nam giới sau 30 tuổi, testosterone sẽ giảm 1%/năm. Sau 40 tuổi bắt đầu có những triệu chứng của giảm testosterone như cảm thấy mệt mỏi, bụng to lên rồi rối loạn chuyển hóa và khả năng tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải thích rõ hơn về chủ đề này.
VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.
VOV.VN - Lấy chức danh Bí thư đặt tên tài khoản Tiktok, anh Nguyễn Duy Tư hiểu sức nặng của mỗi phát ngôn. Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không chỉ có những video triệu view, mà còn là cách người dân cùng thay đổi để đưa du khách đến với "nóc nhà xứ Mường".
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị nên đến gần 50 tuổi tôi vẫn chưa lấy vợ, sinh con. Không biết cứ như vậy có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ của tôi không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.