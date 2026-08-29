Vì sao testosterone được xem là "chìa khóa" sức khỏe của nam giới?

Không lấy vợ liệu có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ của tôi?

VOV.VN - Tôi bị khiếm thị nên đến gần 50 tuổi tôi vẫn chưa lấy vợ, sinh con. Không biết cứ như vậy có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ của tôi không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.