Vì sao các cặp đôi điều trị vô sinh cần duy trì kết nối tình dục?

Hơn 10 năm chung sống, tôi bất lực nhìn chồng đem tiền cho người tình

VOV.VN - Hơn chục năm chung sống nhưng không có con chung, không cưới hỏi, chỉ đi lại giữa hai bên gia đình, người phụ nữ cho biết nhiều năm nay chồng đi làm nhưng không đưa tiền về lo cuộc sống chung mà thường xuyên mang tiền cho người tình. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật