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Vứt vỏ chuối ra ngoài trời: Thói quen nhỏ, hậu quả lớn

Thứ Ba, 07:00, 04/08/2026
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VOV.VN - Các chuyên gia cho biết vỏ chuối ngoài môi trường không phân hủy nhanh, còn có thể thu hút động vật hoang dã và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Một chuyên gia sinh thái học về động vật hoang dã cho biết nhiều người có mong muốn được gần gũi với thiên nhiên nên thường thực hiện những hành động tưởng chừng vô hại như cho khỉ ăn trái cây tại các điểm du lịch hoặc ném vỏ trái cây vào rừng khi đi dã ngoại.

Họ cho rằng các loại rác hữu cơ sẽ nhanh chóng phân hủy nên không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả những hành động xuất phát từ thiện ý cũng có thể để lại hậu quả đối với động vật và hệ sinh thái.

Vỏ chuối không phân hủy nhanh như nhiều người nghĩ

Nhiều người cho rằng vì là rác hữu cơ nên vỏ chuối sẽ nhanh chóng phân hủy trong tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia về ủ phân cho biết điều này chỉ đúng khi vỏ chuối được đưa vào thùng ủ hoặc môi trường có đủ độ ẩm và vi sinh vật.

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Vỏ chuối ngoài môi trường không phân hủy nhanh, còn có thể thu hút động vật hoang dã và ảnh hưởng đến hệ sinh thái (ảnh Getty Images)

Ngược lại, những nơi như ven đường, bãi đất khô hoặc nền bê tông thường không có điều kiện thích hợp để quá trình phân hủy diễn ra.

Độ khô, ánh nắng trực tiếp, đất bị nén chặt hoặc ô nhiễm cùng với lượng vi sinh vật thấp đều khiến vỏ chuối tồn tại trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Để dễ hình dung, các chuyên gia gợi ý có thể thử đặt một vỏ chuối vào thùng ủ phân và một vỏ khác trên nền sân hoặc gạch bê tông. Sau 1-4 tuần, sự khác biệt về tốc độ phân hủy sẽ rất rõ rệt.

Động vật có thể mất dần bản năng kiếm ăn

Trong tự nhiên, động vật biết cách tự tìm kiếm thức ăn, nơi trú ẩn và tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chúng thường xuyên tìm thấy thức ăn do con người bỏ lại, chúng sẽ dần hình thành thói quen phụ thuộc vào nguồn thức ăn này thay vì tự kiếm ăn.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi đó có thể khiến động vật mất đi tập tính kiếm ăn tự nhiên, đồng thời làm mất cân bằng dinh dưỡng và thay đổi hành vi vốn có.

Có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn

Khi động vật không còn sợ con người, nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai bên cũng tăng lên. Ví dụ, nếu thường xuyên tìm thấy thức ăn ven đường, các loài động vật sẽ quay lại khu vực này nhiều lần hơn, làm tăng nguy cơ va chạm với xe cộ, gây nguy hiểm cho cả động vật lẫn người điều khiển phương tiện. Tình trạng này cũng có thể xảy ra tại các tuyến đường đi bộ, khu cắm trại hoặc sân golf.

Các chuyên gia cho biết nhiều loài gấu thường xuyên xuất hiện gần khu cắm trại hoặc khu dân cư vì chúng quen với mùi thức ăn và tin rằng đây là nơi dễ kiếm ăn.

Khi đó, hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản hoặc tai nạn giao thông mà trong những trường hợp nghiêm trọng, động vật còn có thể bị tiêu hủy vì bị xem là mối đe dọa đối với con người.

Thực phẩm của con người không phải lúc nào cũng phù hợp với động vật hoang dã. Một loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc có thể phân hủy sinh học không đồng nghĩa với việc nó phù hợp với chế độ ăn của động vật hoang dã. Theo các chuyên gia, nhiều loại rau củ, trái cây hiện nay đã được con người lai tạo và chọn giống để có vị ngọt hơn, ngon hơn hoặc bảo quản được lâu hơn. Vì vậy, chúng rất khác với các loại quả mọc tự nhiên mà động vật vẫn ăn trong môi trường sống của mình.

Việc ăn những loại thực phẩm này có thể khiến động vật gặp vấn đề về tiêu hóa, chậm phát triển, thậm chí ảnh hưởng đến các tín hiệu sinh học liên quan đến di cư và sinh sản.

Nên làm gì với vỏ chuối?

Các chuyên gia khuyến cáo, dù có hơi bất tiện, người dân nên giữ lại vỏ chuối cho đến khi tìm được thùng rác hoặc thùng ủ phân phù hợp.

Một hành động nhỏ này sẽ góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, giảm nguy cơ gây hại cho động vật hoang dã và giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.

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An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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