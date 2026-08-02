Chồng phản bội suốt 2 năm, ngày trở về lại ép tôi ký đơn ly hôn

VOV.VN - Chồng ngoại tình rồi ép tôi ký đơn ly hôn. Sau 2 năm ở với người tình, anh lại muốn quay lại ở với mẹ con tôi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ đang hoang mang chưa biết định hướng tương lai.
VOV.VN - Tôi đã gần 40 tuổi rồi mới gặp được người ưng ý để kết hôn. Thế nhưng, gần một năm nay, chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp gì cả mà vẫn chưa thấy mang thai. Không rõ đó có phải dấu hiệu vô sinh, cần phải đi khám? Bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi đã ly hôn gần 10 năm nay. Mình tôi nuôi 2 con. Một năm gần đây tôi có quen một người bạn trai qua mạng xã hội. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, nhắn tin rất tình cảm, tuy nhiên khi tôi đề nghị gặp trực tiếp thì anh không chịu. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi bị liệt không thể đi lại được và đã sinh một em bé rất vất vả. Hiện nay tôi lại có thai 5 tuần với bạn trai chưa kết hôn nhưng cả hai gia đình đều ngăn cản. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ đang lo lắng.