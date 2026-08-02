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Chồng phản bội suốt 2 năm, ngày trở về lại ép tôi ký đơn ly hôn
Chủ Nhật, 15:00, 02/08/2026

Chồng phản bội suốt 2 năm, ngày trở về lại ép tôi ký đơn ly hôn

VOV.VN - Chồng ngoại tình rồi ép tôi ký đơn ly hôn. Sau 2 năm ở với người tình, anh lại muốn quay lại ở với mẹ con tôi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ đang hoang mang chưa biết định hướng tương lai.

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PV/VOV2
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