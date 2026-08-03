Sau 3 năm ngoại tình qua mạng, chồng bất ngờ xin quay về, tôi nên làm thế nào?

VOV.VN - Sau hơn 3 năm phát hiện chồng ngoại tình qua mạng và hơn một năm sống ly thân, người phụ nữ 51 tuổi đứng trước lựa chọn khó khăn khi người chồng 53 tuổi bất ngờ ngỏ ý muốn quay về đoàn tụ. Liệu đây có phải là cơ hội để hàn gắn hay chỉ là sự lặp lại của những tổn thương cũ?
VOV.VN - Tôi năm nay 66 tuổi. Một năm gần đây mỗi khi quan hệ thì dương vật của tôi đều bị cong lệch. Tuy không đau đớn gì nhưng tôi thấy rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Trong một lần đi massage không lành mạnh, quan hệ với gái mại dâm. Kể từ đó, cứ cách một ngày tôi lại phải tìm "gái" để quan hệ. Nếu cứ thế này tôi có bị mắc bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho thanh niên trẻ.
VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Cách nói "mượn làn ngược chiều để vượt xe" chỉ đúng trong tình huống an toàn, còn hành vi bất chấp nguy hiểm, lao sang để vượt nhanh bằng được thì gọi là cướp.