Thứ Hai, 10:00, 03/08/2026

Sau 3 năm ngoại tình qua mạng, chồng bất ngờ xin quay về, tôi nên làm thế nào?

VOV.VN - Sau hơn 3 năm phát hiện chồng ngoại tình qua mạng và hơn một năm sống ly thân, người phụ nữ 51 tuổi đứng trước lựa chọn khó khăn khi người chồng 53 tuổi bất ngờ ngỏ ý muốn quay về đoàn tụ. Liệu đây có phải là cơ hội để hàn gắn hay chỉ là sự lặp lại của những tổn thương cũ?