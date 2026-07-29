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Dịch vụ thân thiện giúp Hà Nội ghi điểm với khách du lịch

Thứ Tư, 10:05, 29/07/2026
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VOV.VN - Theo nền tảng MoneySuperMarket (Anh), Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới, đồng thời là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á góp mặt.

Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới, theo đánh giá trên trang MoneySuperMarket.

Theo MoneySuperMarket, trên khắp thế giới, ngành du lịch đóng vai trò quan trọng ở nhiều thành phố. Du khách luôn phản hồi tích cực khi cảm thấy sự chào đón, thoải mái và được chăm sóc, do đó lòng hiếu khách và sự thân thiện trở thành chìa khóa để xây dựng mối quan hệ và khuyến khích khách hàng quay lại.

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Du khách quốc tế tham quan tại Hà Nội.

Đứng đầu danh sách năm nay là Edinburgh (Scotland, Vương quốc Anh) nơi 59% các đánh giá nhắc đến dịch vụ thân thiện. Là điểm đến thu hút du khách quanh năm nhờ các công trình kiến ​​trúc, lịch sử phong phú và nền văn hóa đa dạng, dịch vụ khách hàng xuất sắc cũng là một điểm cộng lớn ở Edinburgh.

Hà Nội (Việt Nam) xếp thứ 2 với 58,6% đánh giá của khách hàng đề cập đến nhân viên và dịch vụ thân thiện. Văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội góp phần tạo ấn tượng tích cực với du khách khi đến Hà Nội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại Thủ đô.

Xếp sau Hà Nội (Việt Nam) trong danh sách này là các thành phố Liverpool (Vương quốc Anh), Paris (Pháp), Dublin (Ireland), Montreal (Canada), Vienna (Áo), Abu Dhabi (UAE)... Hà Nội là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á lọt vào bảng xếp hạng 20 thành phố thân thiện hàng đầu thế giới của MoneySuperMarket, trong số trên 100 thành phố được đánh giá.

Đánh giá của MoneySuperMarket cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của mỗi thành phố du lịch, trong đó có Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.

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Du lịch trải nghiệm Hà Nội trên các phương tiện xưa cũ

VOV.VN - Những chiếc xe từng gắn với các giai đoạn lịch sử được tận dụng trở thành phương tiện diễn giải quá khứ, giúp du khách tiếp cận Hà Nội không chỉ qua các địa điểm tham quan mà còn qua cảm nhận về thời gian, không gian và ký ức đô thị.

PV/VOV.VN
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