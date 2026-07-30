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Du lịch Hà Nội bứt phá mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm 2026

Thứ Năm, 09:58, 30/07/2026
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VOV.VN - Du lịch Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2026 khi đón hơn 5,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với cùng kỳ. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ những nỗ lực quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành du lịch Thủ đô.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, lượng du khách đến Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt 21,16 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đóng góp lớn vào thành công này là sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế với ước tính 5,31 triệu lượt khách, tăng 25% so cùng kỳ năm trước, trong đó có 3,75 triệu lượt khách lưu trú. Lượng khách du lịch nội địa cũng duy trì mức độ tăng trưởng ổn định, đạt 15,85 triệu lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

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Khách quốc tế tham quan tại Hà Nội.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, tổng thu từ khách du lịch của Hà Nội trong 7 tháng ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025, tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế chung của toàn thành phố. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2026, Hà Nội đã đón 3,16 triệu lượt khách du lịch, mang về doanh thu ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trong tháng 7/2026 ước đạt 58,19%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ dựa vào các giá trị di sản sẵn có, Hà Nội luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của du khách. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý thời gian qua là việc tổ chức thành công Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ cùng nhiều địa phương lân cận. Sự kiện này đã thu hút gần 300.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa độc đáo.

Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội thường xuyên tổ chức các đoàn khảo sát, phát triển sản phẩm du lịch tại các xã, phường trên địa bàn. Thành phố cũng đang tích cực đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng, gắn với trải nghiệm văn hóa truyền thống tại các khu vực ngoại thành như xã Ba Vì hay xã Mỹ Đức, cũng như các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn kết nối làng nghề tại xã Ứng Hòa, xã Phượng Dực, xã Bát Tràng... qua đó góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch và phát huy tiềm năng kinh tế địa phương một cách bền vững.

Hải Nam/VOV.VN
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