Trong cuốn cẩm nang mới về những chuyến du lịch trong mơ tại châu Âu, Lonely Planet giới thiệu 100 hành trình với nhiều trải nghiệm đa dạng, từ khám phá các công trình kiến trúc cổ, đi tàu xuyên qua những miền đất thanh bình đến tìm hiểu văn hóa ẩm thực và những vùng sản xuất rượu vang lâu đời.

Dưới đây là 8 hành trình đáng cân nhắc khi lên kế hoạch du lịch châu Âu trong năm 2027.

Khám phá những lâu đài cổ tích ở Đức

Trị vì xứ Bavaria từ năm 1864 đến năm 1886, Vua Ludwig II nổi tiếng với niềm đam mê những truyền thuyết thời Trung cổ, các vở opera của Wagner và những câu chuyện thần thoại lãng mạn. Ông đã cho xây dựng nhiều lâu đài xa hoa làm nơi nghỉ ngơi riêng.

Ngày nay, những công trình này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích kiến trúc và lịch sử.

Bên cạnh lâu đài Neuschwanstein nổi tiếng thế giới, du khách có thể ghé thăm cung điện Herrenchiemsee nằm trên đảo, được xây dựng lấy cảm hứng từ cung điện Versailles của Pháp, hay lâu đài Linderhof với những khu vườn và hang động độc đáo.

Ẩn mình giữa dãy Alps là Königshaus am Schachen, công trình nghỉ dưỡng có vẻ ngoài giản dị nhưng sở hữu sảnh đường lộng lẫy mang phong cách kiến trúc Moorish.

Ngược dòng lịch sử tại quần đảo Orkney, Scotland

Vòng tròn đá Brodgar, một công trình đá thời kỳ đồ đá mới trên quần đảo Orkney, là điểm đến không thể bỏ lỡ trong năm 2027.

Thủ đô Edinburgh và vùng Cao nguyên thường là những điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến Scotland. Tuy nhiên, quần đảo Orkney ở phía Bắc còn lưu giữ những dấu tích lịch sử có niên đại hơn 5.000 năm.

Nơi đây sở hữu quần thể di tích thời kỳ đồ đá mới được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, trong đó có khu định cư cổ Skara Brae, vòng tròn đá Brodgar và những khối đá dựng đứng Stenness.

Du khách yêu thích lịch sử Viking cũng không nên bỏ qua hầm mộ cổ Maeshowe, nơi còn lưu giữ những dòng chữ rune được người Viking khắc lên đá từ nhiều thế kỷ trước.

Những công trình nằm giữa cảnh quan thiên nhiên rộng lớn mang đến cơ hội tìm hiểu về đời sống và văn hóa của các cộng đồng cư dân cổ đại tại châu Âu.

Khám phá vùng đất núi lửa ở Iceland

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Hành trình vào trung tâm Trái đất” của nhà văn Jules Verne, Lonely Planet gợi ý chuyến du lịch đường bộ qua bán đảo Snæfellsnes của Iceland.

Những ngọn núi lửa, cánh đồng dung nham trải rộng, hang động dưới lòng đất và bãi biển cát đen tạo nên cảnh quan thiên nhiên khác biệt của vùng đất này.

Trên hành trình, du khách có thể ghé thăm Búðakirkja, nhà thờ gỗ màu đen nổi bật giữa thiên nhiên hoang sơ, hoặc tham gia các tour khám phá hang động dung nham Vatnshellir cùng hướng dẫn viên.

Ngọn núi Kirkjufell, một trong những địa danh được chụp ảnh nhiều nhất Iceland, và thị trấn cảng Stykkishólmur với những ngôi nhà nhiều màu sắc cũng là các điểm dừng chân đáng trải nghiệm.

Tản bộ giữa thiên nhiên và hồ Bled, Slovenia

Tuyến đường mòn Juliana Trail chạy quanh dãy Julian Alps là lựa chọn dành cho những du khách yêu thích đi bộ đường dài và khám phá thiên nhiên.

Hành trình đưa du khách qua các thung lũng, cánh rừng và những ngôi làng truyền thống của Slovenia. Dọc đường là khung cảnh những dòng sông xanh màu ngọc lam, thác nước và các đỉnh núi hùng vĩ.

Một trong những điểm dừng chân nổi tiếng nhất là hồ Bled. Giữa mặt hồ xanh biếc là một hòn đảo nhỏ với nhà thờ cổ kính, trong khi lâu đài thời Trung cổ nằm trên vách đá nhìn xuống mặt nước.

Du khách có thể dành thời gian đi dạo quanh hồ, bơi lội, chèo ván đứng hoặc ngồi trên những chiếc thuyền gỗ truyền thống để khám phá cảnh quan từ mặt nước.

Đi tàu khám phá ba quốc gia vùng Baltic

Du lịch chậm bằng tàu hỏa là một trong những trải nghiệm được Lonely Planet gợi ý cho năm 2027. Hành trình xuyên qua Estonia, Latvia và Lithuania mang đến cơ hội khám phá văn hóa, kiến trúc và nhịp sống của ba quốc gia vùng Baltic.

Chuyến đi bắt đầu từ Tallinn, thủ đô Estonia, nổi tiếng với những con phố mang dấu ấn thời Trung cổ, trước khi đến Tartu - thành phố lớn thứ hai và là một trung tâm văn hóa của đất nước.

Qua những cánh rừng bạch dương và hồ nước yên bình, du khách tiếp tục hành trình đến Riga, thủ đô Latvia, nơi nổi tiếng với kiến trúc Art Nouveau và khu chợ trung tâm nhộn nhịp.

Điểm dừng cuối cùng là Vilnius, thủ đô Lithuania. Thành phố hấp dẫn du khách bởi khu phố cổ được UNESCO công nhận, những công trình kiến trúc lịch sử, các điểm ngắm cảnh cùng đời sống nghệ thuật và văn hóa cà phê sôi động.

Tìm về vùng đất có truyền thống làm rượu vang 8.000 năm ở Georgia

Vùng rượu vang Kakheti của Georgia mang đến cơ hội khám phá lịch sử trồng nho hàng nghìn năm tuổi.

Pháp và Italy thường là những cái tên được nhắc đến khi nói về rượu vang. Tuy nhiên, Georgia mới là một trong những cái nôi lâu đời nhất của nghề làm rượu vang, với lịch sử khoảng 8.000 năm.

Nằm giữa cảnh quan hùng vĩ của dãy Caucasus, vùng Kakheti nổi tiếng với những vườn nho do các gia đình quản lý. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu phương pháp làm rượu vang truyền thống Qvevri, sử dụng những chum đất nung.

Sau khi khám phá vùng trồng nho, du khách có thể dành thời gian tham quan thủ đô Tbilisi với những nhà tắm công cộng lâu đời, nhà thờ cổ kính và các con phố đầy màu sắc.

Ẩm thực cũng là một phần đáng trải nghiệm tại Georgia, với những món ăn sử dụng nhiều loại thảo mộc tươi, quả óc chó, phô mai và các món hầm.

Đi bộ xuyên qua công quốc Liechtenstein

Đối với những du khách đã quen thuộc với các điểm đến nổi tiếng ở vùng Alps, Liechtenstein là một lựa chọn mới mẻ.

Tuyến đường mòn Liechtenstein dài khoảng 76 km mang đến trải nghiệm đặc biệt: khám phá một quốc gia bằng hình thức đi bộ.

Trải dài từ biên giới Thụy Sĩ ở phía Nam đến Áo ở phía Bắc, tuyến đường đưa du khách qua những vườn nho, cánh rừng, đồng cỏ và các ngôi làng truyền thống, với tầm nhìn ra núi non và thung lũng sông Rhine.

Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý là Triesenberg, nơi cộng đồng người Walser sinh sống từ khoảng năm 1280 và vẫn gìn giữ những nét văn hóa riêng.

Du khách cũng có thể ghé thăm thủ đô Vaduz, chiêm ngưỡng lâu đài có từ thế kỷ XII nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống toàn cảnh thị trấn.

Khám phá dấu ấn lịch sử trên đảo Sicily, Italy

Chuyến đi đến Sicily sẽ không trọn vẹn nếu thiếu chuyến thăm núi Etna ở phía đông

Sở hữu những di tích cổ đại, các thị trấn mang kiến trúc Baroque đặc sắc và nền ẩm thực phong phú, Sicily là điểm đến dành cho những du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa, lịch sử.

Lonely Planet gợi ý hành trình khám phá khu vực Đông Nam hòn đảo, bắt đầu từ những di tích Hy Lạp cổ đại tại Syracuse và các con phố ven biển cổ kính của Ortygia.

Tiếp đó là những thị trấn Noto, Modica và Ragusa, nổi tiếng với các công trình kiến trúc Baroque. Đây cũng là những điểm dừng chân thích hợp để thưởng thức ẩm thực và rượu vang đặc trưng của Sicily.

Hành trình khám phá hòn đảo sẽ thêm trọn vẹn với chuyến ghé thăm núi lửa Etna ở phía Đông, nơi những sườn núi hùng vĩ tạo nên một trong những cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Sicily.