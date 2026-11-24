Ngày 24/11, tại Bảo tàng Đắk Lắk, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp góp ý dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc kết nối các điểm đến giữa cao nguyên và duyên hải, lựa chọn sản phẩm đặc trưng và đào tạo nhân lực tại chỗ là những nội dung được thảo luận nhằm hướng đến mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách vào năm 2030.

Sau sáp nhập, Đắk Lắk có thêm không gian du lịch ven biển, trong khi liên kết giữa các điểm đến và doanh nghiệp lữ hành hai phía còn hạn chế. Dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề xuất tổ chức không gian du lịch rừng, cao nguyên và biển với hai trung tâm là Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa. Cà phê và văn hóa Tây Nguyên tiếp tục là nét nhận diện của du lịch Đắk Lắk. Các trải nghiệm làng chài và di sản địa chất ven biển mở thêm lựa chọn cho du khách. Đến năm 2030, dự thảo đề xuất mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tính toán trên cơ sở năng lực lưu trú dự kiến.

Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học góp ý đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Tại hội thảo, các đại biểu góp ý về sản phẩm có thể khai thác quanh năm, địa bàn cần ưu tiên đầu tư và điều kiện để đưa các tuyến kết nối vào hoạt động. Việc đào tạo người dân làm du lịch cũng là một trong những nội dung được đặt ra với những điểm du lịch dựa vào cộng đồng.

Đề án đề xuất tổ chức không gian du lịch rừng, cao nguyên và biển với hai trung tâm là Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, đề xuất: “Nguồn nhân lực là một trong 5 nguồn rất quan trọng để phát triển du lịch. Vì vậy cần bổ sung thêm việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có hai đơn vị là Trường Đại học Phú Yên và Trường Đại học Tây Nguyên, ngoài ra còn có Cao đẳng Đắk Lắk cũng là những nơi có đào tạo ngành du lịch. Đấy là cơ sở vững chắc nhất trước khi mà mình liên kết thu hút các nguồn du lịch từ các địa phương ở các tỉnh khác về cho tỉnh của chúng ta".

Các đại biểu trao đổi, góp ý hoàn thiện nội dung đề án.

Các đại biểu cũng đề xuất sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch và chia sẻ kinh nghiệm vận hành các mô hình tại cơ sở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh.

Theo ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề án sau khi được phê duyệt sẽ là cơ sở để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tăng kết nối Đông - Tây và phát huy thế mạnh của từng địa bàn.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đề án sau khi được phê duyệt sẽ là cơ sở để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tăng kết nối Đông - Tây và phát triển du lịch của địa phương.

“Đề án được triển khai lần này và hôm nay tổ chức hội thảo khoa học để xin ý kiến các chuyên gia để làm sao mà đề án đi vào thực tế và sát với địa phương của mình, phát huy được lợi thế của địa phương và góp phần vào phát triển du lịch trong giai đoạn tới. Tỉnh đã xác định trong các nghị quyết và kế hoạch của Ủy ban tỉnh về phát triển du lịch để góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương”, ông Y Nhuân Byă cho biết.