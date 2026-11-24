Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, sáng 24/11, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) phối hợp với Tatler Việt Nam và Khách sạn Renaissance tổ chức buổi trò chuyện trong khuôn khổ chuỗi bàn luận “Thời Khắc Việt”, với chủ đề “Ẩm thực Việt và nội hàm danh hiệu Việt Nam”. Các diễn giả cùng phân tích những giá trị văn hóa phía sau mỗi món ăn, đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy tiềm năng ẩm thực trong quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ mâm cơm gia đình đến bản sắc dân tộc

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP.HCM cho rằng, ẩm thực cần được nhìn nhận rộng hơn một lĩnh vực dịch vụ hay sản phẩm du lịch. Đây là một bộ phận của lối sống, phản ánh văn hóa, cách ứng xử và tổ chức đời sống của người Việt.

Theo bà Ninh, tinh thần cộng đồng và sự sẻ chia thể hiện rõ qua cách tổ chức bữa cơm gia đình. Khi có khách bất ngờ ghé thăm, gia đình Việt chỉ cần thêm một chiếc bát, đôi đũa để cùng chia sẻ bữa ăn. Ẩm thực còn gắn với những phong tục lâu đời như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thể hiện đạo lý và sự tiếp nối truyền thống gia đình.

Ẩm thực là một trong những cách hiệu quả để kể câu chuyện về con người và bản sắc Việt Nam

Vì vậy, giới thiệu ẩm thực cũng chính là giới thiệu cách sống, cách ứng xử và những giá trị tinh thần của người Việt. Nếu chỉ khai thác dưới góc độ thu hút khách du lịch hay phát triển kinh tế thì chưa thể hiện hết tiềm năng văn hóa của lĩnh vực này.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh, phở và bánh mì là những đại diện nổi bật, góp phần đưa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở hai món ăn này thì chưa thể phản ánh đầy đủ sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam theo dân tộc, vùng miền và điều kiện tự nhiên.

"Chúng ta đã xác định chỗ đứng và tính đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. Với tư cách là người quan tâm đến văn hóa và thưởng thức các món của ẩm thực Việt thì tôi nghĩ là ẩm thực Việt là một chiều kích quan trọng của quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, nói lên con người Việt Nam, lối sống, cộng đồng và xã hội Việt Nam, sự hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cho nên tôi cho rằng ẩm thực một phương thức để bắc cầu với thế giới khá hiệu nghiệm, hiệu quả".

Đại biểu cùng chia sẻ về vai trò của ẩm thực trong gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam

Cũng theo bà Ninh, cần có sự phối hợp giữa người làm nghề ẩm thực, nhà nghiên cứu văn hóa và các chuyên gia để kể câu chuyện ẩm thực Việt Nam một cách có chiều sâu. Qua đó, món ăn không chỉ được cảm nhận bằng vị giác mà còn trở thành một phần của bản sắc và thương hiệu quốc gia.

Bên cạnh việc gìn giữ giá trị truyền thống, các diễn giả cho rằng ẩm thực Việt Nam cần phát triển bằng tư duy sáng tạo, đáp ứng xu hướng thời đại nhưng không đánh mất bản sắc.

Từ phải sang: Nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương, đầu bếp Trụ Lang và ông Trần Thái Bảo, Giám đốc Ẩm thực của Humventures (ảnh: Ngọc Xuân)

Ông Trần Thái Bảo, Giám đốc Ẩm thực của Humventures cho rằng giá trị của món ăn không nhất thiết nằm ở sự cầu kỳ hay nguyên liệu đắt tiền. Những món ăn bình dị như canh chua, cá kho đôi khi lại mang đến trải nghiệm đặc biệt bởi gắn với hương vị quê nhà, ký ức và tình cảm gia đình.

Theo ông Bảo, Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu và đặc sản vùng miền. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, người làm nghề cần hiểu đặc tính nguyên liệu, nguồn gốc sản vật và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Việc giữ hương vị đặc trưng, đồng thời nâng cao chất lượng chế biến và trải nghiệm thưởng thức sẽ giúp ẩm thực Việt tiếp cận tốt hơn với phân khúc cao cấp.

Nhân viên pha chế thực hiện cocktail canh chua, kết hợp cảm hứng từ món ăn truyền thống với kỹ thuật pha chế hiện đại

Giữ bản sắc, sáng tạo để ẩm thực Việt vươn xa

Ở góc độ nghiên cứu và quảng bá, nghệ nhân Bùi Thị Sương, người có hơn 40 năm nghiên cứu, giảng dạy và giới thiệu ẩm thực Việt Nam cho rằng, mỗi món ăn đều phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và sự khéo léo của con người từng vùng miền. Đặc biệt, phía sau mỗi món ăn là những câu chuyện về gia đình, quê hương và văn hóa cộng đồng.

"Khi nghiên cứu từng món ăn Việt Nam mình nói sao mà quá tuyệt vời! Dù đôi khi đơn điệu nhưng mà người Việt vẫn biết kết hợp lại thành một món ăn hoàn chỉnh về dinh dưỡng. Và đặc biệt là những món ăn đó có một câu chuyện rất là thú vị. Bà dạy, mẹ dạy, hay là món ăn của quê hương, món ăn của một dân tộc nào đó mà mình vừa học được. Thành ra để kể câu chuyện về văn hóa ẩm thực Việt Nam không biết bao giờ cho hết", bà Sương chia sẻ.

Các đại biểu dự buổi bàn luận “Thời Khắc Việt” sáng 24/11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Từ trải nghiệm giới thiệu ẩm thực Việt Nam ở nước ngoài, nghệ nhân Bùi Thị Sương cũng chỉ ra những khó khăn trong việc đưa món ăn Việt tiếp cận thực khách quốc tế. Có thời điểm, để tìm mua nguyên liệu và gia vị Việt Nam, các đầu bếp phải tìm đến siêu thị Thái Lan tại nước sở tại. Trong khi đó, Thái Lan đã có những bước đi bài bản hơn trong việc đưa đầu bếp, món ăn và sản phẩm ẩm thực ra thị trường quốc tế.

Thực tế này cho thấy quảng bá ẩm thực không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu món ăn ngon mà cần có hệ sinh thái hỗ trợ, từ phát triển vùng nguyên liệu, nguồn cung gia vị, kết nối thị trường đến tạo điều kiện để đầu bếp và sản phẩm Việt Nam hiện diện ở nước ngoài.

Một góc nhìn khác được đầu bếp Trụ Lang chia sẻ là mối liên hệ giữa văn hóa ẩm thực với con người và môi trường tự nhiên. Sau nhiều năm làm việc tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản rồi trở về Việt Nam sinh sống, làm nghề, anh xem đây là hành trình khám phá lại bản sắc văn hóa của chính mình.

Theo anh, đất đai, nguồn nước và môi trường là nền tảng nuôi dưỡng cộng đồng, tạo nên sản vật và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống. "Đối với mình, cái quý nhất trong khi đi khám phá Việt Nam là nước, đất và môi trường. Tại vì môi trường là nơi nuôi dưỡng những người dân và cộng đồng, mới được giữ được văn hóa của Việt Nam. Nếu mình không có môi trường là không có được người dân và nếu không có người dân là không có cách nào để truyền tải văn hóa và lịch sử truyền thống", đầu bếp Trụ Lang nói.

Hương vị canh chua quen thuộc được tái hiện qua một thức uống sáng tạo, góp phần kể câu chuyện ẩm thực Việt theo cách mới

Từ những trao đổi tại chương trình, các diễn giả cho rằng ẩm thực Việt Nam cần được quảng bá bài bản hơn, không chỉ chú trọng chất lượng món ăn mà còn kể những câu chuyện văn hóa phía sau.

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, văn hóa ẩm thực cần được nhìn nhận như một chiều kích quan trọng trong sức mạnh mềm quốc gia. Gìn giữ bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong trạng thái tĩnh, mà cần tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được sáng tạo, làm mới và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi món ăn có thể trở thành phương thức giao lưu, đối thoại giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Khi hiểu câu chuyện phía sau món ăn, thực khách quốc tế không chỉ biết thêm về hương vị mà còn hiểu hơn về con người, lối sống, phong tục và những giá trị văn hóa của đất nước.