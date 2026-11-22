Là hoạt động văn hóa đối ngoại quy mô lớn do Bộ Ngoại giao chủ trì, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội), quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Không gian quảng bá Đà Nẵng do Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế và dịch vụ đối ngoại (CIFA), ​​​​Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp với các đối tác thực hiện.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các địa phương của Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng, giới thiệu tới công chúng những nét văn hóa, sản phẩm thủ công, nông sản, nghề truyền thống đặc trưng và thế mạnh về du lịch, ẩm thực của địa phương.

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, các hoạt động giao lưu ẩm thực và văn hóa tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Không chỉ là thúc đẩy ngoại giao nhân dân và thắt chặt tình hữu nghị, đây cũng là cơ hội để thành phố Đà Nẵng giới thiệu tới công chúng và bạn bè quốc tế những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Đà Nẵng giới thiệu món mỳ Quảng tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026.

"Tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026, thành phố Đà Nẵng giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng, các món bánh dân gian, không gian thưởng trà... Đặc biệt, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng đưa các nghệ nhân địa phương ra Hà Nội để giới thiệu Tri thức dân gian mỳ Quảng đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chúng tôi hướng tới đưa món mỳ Quảng trở thành một trong những món ăn tiêu biểu của miền Trung, là món ăn mọi du khách đều muốn thưởng thức. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch phát triển ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc sắc trên địa bàn, đưa ẩm thực và văn hóa truyền thống trở thành chất xúc tác để thu hút du khách đến trải nghiệm", ông Văn Bá Sơn cho biết.

Trình diễn văn hóa đồng bào Cơ Tu (Đà Nẵng) tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số... tạo nên một không gian đa sắc màu. Trên sân khấu chính, những màn trình diễn văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam và các quốc gia khác được công chúng hào hứng đón nhận.

Dịp này, khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang giới thiệu sắc màu văn hóa đồng bào Cơ Tu từ vùng đất phía Tây Đà Nẵng - nơi hội tụ cảnh quan sinh thái, bản sắc cộng đồng và những trải nghiệm du lịch miền núi độc đáo. Phần trình diễn trích đoạn "Vũ điệu đại ngàn" tại Liên hoan đã tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu giữa núi rừng Trường Sơn.

Du khách giao lưu, chụp ảnh cùng đồng bào Cơ Tu.

Đại diện khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang chia sẻ: "Không chỉ giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực bản địa, Cổng trời Đông Giang đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất phía Tây Đà Nẵng. Mỗi câu chuyện văn hóa, mỗi hương vị ẩm thực được giới thiệu tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 là một cơ hội để văn hóa Cơ Tu đến gần hơn với công chúng, góp phần đưa hình ảnh du lịch và văn hóa bản địa của đồng bào Cơ Tu tại Đà Nẵng vươn xa hơn".