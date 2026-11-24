Chương trình kết hợp trình diễn, dạy nấu ăn và thưởng thức món Việt, giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam qua trải nghiệm trực tiếp, đồng thời chia sẻ kỹ năng chế biến với học viên nghề bếp sở tại. Tham dự có trưởng các cơ quan đại diện tại Dili, Giám đốc Cơ quan Phát triển Timor-Leste Januario Mok cùng các học viên và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Timor-Leste.

Đại sứ quán lựa chọn mâm cơm gia đình làm điểm nhấn bởi đó là nơi hương vị gắn với nếp sống, sự chăm chút món ăn gắn với tình cảm dành cho người thưởng thức. Đưa bữa cơm ấy đến với bạn bè quốc tế, Đại sứ quán mong muốn khách mời cảm nhận sự hiếu khách chân tình của người Việt qua cách đón tiếp ân cần như với người thân trong gia đình.

Chương trình kết hợp trình diễn, dạy nấu ăn và thưởng thức món Việt, giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm nhấn mạnh ý nghĩa của sự cân bằng trong ẩm thực Việt Nam. Đại sứ cũng gợi mở sự gần gũi giữa hai nền ẩm thực qua những nguyên liệu quen thuộc như gạo, cá, gừng, ớt, rau xanh và me. Từ nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, cách phối hợp nguyên liệu và gia vị của người Việt có thể mang đến những khám phá mới về hương vị.

Từ nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, cách phối hợp nguyên liệu và gia vị của người Việt mang đến những khám phá mới về hương vị

Từ gian bếp thực hành đến bàn tiệc, khách mời có dịp thưởng thức những món học viên vừa hoàn thành cùng các món do cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các phu quân, phu nhân và bà con cộng đồng tự tay chuẩn bị, mang theo hương vị quen thuộc từ bữa cơm gia đình, giúp bạn bè quốc tế có thêm những cảm nhận chân thực về ẩm thực Việt Nam. Bên bàn tiệc, nhiều khách mời bày tỏ sự thích thú trước cách kết hợp gia vị và hương vị hài hòa của các món Việt. Từ những thực phẩm vốn quen thuộc tại Timor-Leste, cách chế biến của người Việt mang đến những trải nghiệm mới, khơi gợi sự quan tâm tìm hiểu của người thưởng thức.

ĐSQ Việt Nam tại Timor Leste đưa bữa cơm Việt đến với bạn bè quốc tế

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Timor-Leste (2002–2027), Đại sứ quán mong muốn cuộc gặp gỡ bên mâm cơm Việt sẽ mở đầu cho những kết nối lâu dài giữa các cơ sở đào tạo và những người làm nghề bếp hai nước. Thông qua giao lưu ẩm thực, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, hương vị Việt có thể đến gần hơn với đời sống sở tại, góp phần vun đắp sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.