Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế là một sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chương trình là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 chính thức được khai mạc sáng nay (22/11) tại Hà Nội

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế nhận được sự quan tâm và đồng hành của Phu nhân Ngô Phương Ly, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần kết nối và thông điệp về văn hóa, hòa bình, hữu nghị mà chương trình hướng tới, đồng thời góp phần nâng cao ý nghĩa và sức lan tỏa của Liên hoan trong cộng đồng ngoại giao, người dân và du khách quốc tế.

Ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Liên hoan năm nay diễn ra ngay trước Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Chủ đề "Giao lộ văn hóa - Beyond Flavors", các nền ẩm thực, các món ăn kể câu chuyện về văn hóa, con người, bản sắc và sự kết nối giữa các dân tộc... Qua đó cùng truyền tải thông điệp về văn hóa là sự thống nhất trong đa dạng tinh hoa giữa các dân tộc; đó cũng là nền tảng cho quan hệ hữu nghị của các dân tộc và vì hòa bình.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực Philippines

Năm nay, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11/2026 tại Khu Ngoại giao đoàn (số 298 Kim Mã, Ngọc Hà, Hà Nội) quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm chia thành 3 không gian chính: Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam, ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN và World Flavors - Hương vị thế giới. Mỗi không gian mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế.

Giới thiệu nghề làm bánh chưng truyền thống tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam - bà Jennifer Wicks đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện lần này nhằm tôn vinh di sản ẩm thực của các quốc gia.

"Là những nhà ngoại giao, chúng tôi dành nhiều thời gian làm việc quanh những bàn họp. Nhưng những tình hữu nghị bền chặt nhất lại bắt đầu quanh những bàn ăn như thế này, trong một bữa ăn chung và những cuộc trò chuyện cởi mở... Tôi cũng rất háo hức được ghé thăm và thưởng thức những nét đặc sắc trong nền ẩm thực do các cơ quan đại diện ngoại giao khác mang đến sự kiện năm nay. Mỗi gian hàng đều mang đến một câu chuyện riêng để khám phá", bà Jennifer Wicks nói.

Hoạt động quyên góp từ thiện “Vì người nghèo” tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế là dịp lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Tiếp nối truyền thống đó, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đại biểu, khách tham quan đã hưởng ứng hoạt động quyên góp từ thiện “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Liên hoan còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số... tạo nên một không gian đa sắc màu. Đây cũng là dịp để các địa phương của Việt Nam giới thiệu những nét văn hóa độc đáo, các sản phẩm thủ công, nông sản, nghề truyền thống đặc trưng và thế mạnh về du lịch.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham quan không gian giới thiệu món mỳ Quảng, thành phố Đà Nẵng

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết: "Dịp này Đà Nẵng giới thiệu Tri thức dân gian mỳ Quảng đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng với không gian thưởng trà, các món bánh dân gian... Không chỉ là hoạt động ngoại giao nhân dân và thắt chặt tình hữu nghị, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 là cơ hội để thành phố Đà Nẵng giới thiệu những văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương, thúc đẩy hình ảnh điểm đến, đặc biệt tới bạn bè quốc tế".

Trải qua các kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Từ những hương vị ẩm thực của mỗi quốc gia, Liên hoan tiếp tục vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.