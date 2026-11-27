Trong lần thứ 10 được tổ chức, Tuần lễ Argentina 2026 tại Hà Nội sẽ gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa ẩm thực, diễn ra tại các địa điểm khác nhau.

Một số buổi chiếu phim Argentina như phim tài liệu “A price we have to pay”, phim truyện “The message” lần lượt được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (phố Láng Hạ) lúc 15h ngày 28/11 và 16h ngày 1/12. Bộ phim “The currents” của nữ đạo diễn người Argentina gốc Thụy Sĩ Milagros Mumenthaler sẽ được trình chiếu tại Beta Cinema Giải Phóng (phố Giải Phóng) lúc 16h ngày 2/12. Cả 3 bộ phim Argentina đều được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 8 năm 2026.

Đầu bếp Argentina chế biến món thịt bò trong một kỳ Tuần lễ Argentina tại Hà Nội.

Ông Ricardo Preve - nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim tài liệu “A price we have to pay” cho biết: "Chúng tôi vô cùng tự hào và vui mừng khi bộ phim sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội. Các nhà làm phim Việt Nam và Argentina đã có sự giao lưu tại các kỳ liên hoan phim của mỗi quốc gia, đó cũng là cách thắt chặt mối quan hệ, tạo cầu nối giúp 2 quốc gia cách rất xa về mặt địa lý xích lại gần nhau hơn, cũng như chia sẻ những quan điểm chung về hòa bình và hữu nghị",

Chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực mang tên "Ngày thịt bò và rượu vang Argentina" sẽ được tổ chức tối 9/12 tại nhà hàng Los Fuegos (phố Đặng Thai Mai), là dịp để thực khách thưởng thức các sản phẩm thịt bò và rượu vang danh tiếng từ Argentina, cũng như gặp gỡ các đối tác trong ngành.

Gian hàng Argentina tham dự Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 tại Hà Nội thu hút rất đông khách tham quan. Nguồn: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam.

Tuần lễ sẽ khép lại với buổi tiệc khiêu vũ tango ngoài trời tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn, lúc 18h30 ngày 11/12, nhân Ngày Tango quốc gia của Argentina. Sự kiện mở cửa rộng rãi cho công chúng, với màn nhạc sống, vũ công tango, ẩm thực Argentina và trà maté truyền thống của nước này.

"Thật vui khi tại Việt Nam có thể gặp được rất nhiều người yêu thích âm nhạc Argentina và say mê điệu tango. Chúng tôi muốn cùng kỷ niệm Ngày Tango quốc gia của Argentina với những người hâm mộ điệu nhảy này, đồng thời chào đón cả những ai chưa có dịp tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc này của Argentina... Quý vị không cần phải biết nhảy tango mới có thể tham dự. Điều chúng tôi mong muốn chỉ đơn giản là mọi người cùng gặp gỡ, sẻ chia những khoảnh khắc vui vẻ và tận hưởng một buổi tối đậm chất Argentina ngay tại Hà Nội", ông Alexis Damian Elias Am - Đại biện Lâm thời Argentina tại Việt Nam chia sẻ.

Theo ông Alexis Damian Elias Am, thời gian qua Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam đã tổ chức, tham dự nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Qua những chương trình giao lưu khiêu vũ tango, ở Hà Nội hiện nay đã hình thành những câu lạc bộ nhảy tango. Mới đây, gian hàng Argentina tham dự Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 tại Hà Nội đã thu hút rất đông khách tham quan, cho thấy văn hóa ẩm thực Argentina được nhiều người dân Việt Nam chào đón và quan tâm.