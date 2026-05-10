  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

Chủ Nhật, 14:51, 10/05/2026
VOV.VN - Sáng 10/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" đã chính thức khai mạc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và du lịch Cà Mau. Với hơn 1.500 người tham gia, ngày hội mang đến những trải nghiệm độc đáo như chạy xuyên rừng tràm, đua xuồng ba lá và giới thiệu sản vật OCOP.

Sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" nằm trong chương trình "Cà Mau – Điểm đến năm 2026" nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng và du lịch vùng đất mũi Cà Mau - cực Nam Tổ quốc. Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Hoằng - Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ khẳng định sự kiện là nhịp cầu để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương và cũng tạo ra các cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" có sự tham gia của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Công Hoằng cho biết: "Sự kiện không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, quảng bá sản phẩm địa phương mà còn là cơ hội để kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh quê hương Cà Mau. Thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc của sự kiện năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống vùng rừng U Minh, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên".

Nhiều người đã đăng ký tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị tại sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026"

Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về vẻ đẹp hoang sơ, cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian đặc trưng sông nước miền Tây như đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá đã tạo nên sức hút đối với du khách.

Sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" cũng góp phần quản bá sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà Điệp chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng và điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.

"Tôi tham gia trò chơi đó là bơi xuồng, đó là một không gian để khơi lại ký ức ngày xưa. Khi trở về U Minh thì đặc sản của U Minh là hương tràm, làm tôi lại nhớ về bài hát Hương Tràm với câu hát “U Minh bốn bề là tràm” đã ăn sâu vào mỗi người dân Cà Mau. Nói chung về đây cảm xúc lâng lâng, giống như được quay lại với tuổi đôi mươi vậy", bà Nguyễn Thị Hồng Điệp cho biết.

Sự kiện “Hương rừng U Minh” không chỉ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của du lịch Cà Mau trên bản đồ du lịch cả nước, mà còn là dịp giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng của Cà Mau nói chung, vùng đất U Minh Hạ nói riêng.

Để mỗi di sản Cà Mau trở thành sản phẩm du lịch đắt khách

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đang sở hữu 112 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 24 di tích quốc gia. Trong nỗ lực định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia, tỉnh Cà Mau đang tìm giải pháp chuyển hóa hệ thống di sản văn hóa thành những sản phẩm du lịch đặc sắc.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Lễ hội rừng tràm Cà Mau U Minh Hạ đất Mũi vườn quốc gia
Cà Mau thành lập bảo tàng và xây dựng biểu tượng tôn vinh lúa nước
Cà Mau thành lập bảo tàng và xây dựng biểu tượng tôn vinh lúa nước

Cà Mau: Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân nơi cực Nam Tổ quốc
Cà Mau: Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân nơi cực Nam Tổ quốc

Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ 30/4
Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ 30/4

