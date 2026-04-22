Cà Mau: Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân nơi cực Nam Tổ quốc

Lễ Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân (Khu du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi) là sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô, được thực hiện theo nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc địa phương, thu hút đông đảo người dân về tham dự. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động, diễn ra từ ngày 20-22/4 (mùng 4-6/3 âm lịch) trong không gian được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp và đảm bảo an ninh, an toàn tại vùng đất Địa đầu - cực Nam Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức tại buổi lễ.

Phần lễ được thực hiện tôn nghiêm với các nghi thức: rước lễ, dâng hương, đọc chúc văn tưởng nhớ công đức tổ tiên. Các đội hình tham gia nghi lễ được tuyển chọn và tập luyện bài bản, tạo nên bầu không khí trang trọng, đồng bộ, thể hiện lòng thành kính sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với cội nguồn dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ tầm quan trọng của lễ hội trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân mà còn là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ.

Trước khi diễn ra nghi thức dâng hương, đoàn thực hiện nghi thức rước trong khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Ông Ngời cũng cho biết, thông qua chương trình "Cà Mau - Điểm đến" và Tuần Văn hóa di sản - Du lịch năm 2026, tỉnh kỳ vọng sẽ tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, đưa thương hiệu du lịch Đất Mũi vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Phần hội của sự kiện cũng có đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian và các trò chơi truyền thống như: trình diễn hát xoan, biểu diễn nghệ thuật dân tộc. Đặc biệt, tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, du khách còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế mang đặc trưng vùng sông nước: thi đua cua biển, thi bắt và trói ba khía, trồng cây gây rừng và đi bộ xuyên rừng.