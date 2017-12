Ảnh: Người dân và du khách hân hoan đón năm mới 2018 tại Việt Nam

Đêm 31/12/2017, thời tiết tại Hạ Long (Quảng Ninh) khá ấm áp, chỉ hơi se lạnh nên rất nhiều người dân, du khách ngồi ngoài trời để cùng tận hưởng buổi tối cuối năm. Ngay từ buổi tối, không khí tại Khu du lịch Bãi Cháy đã rất náo nhiệt. Dãy phố đi bộ với nhiều cửa hàng trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng Việt Nam được nhiều khách du lịch lựa chọn đến tham quan, mua sắm. Không ít du khách quốc tế cùng người thân, bạn bè chia sẻ không khí giao thừa trong những quán cà phê, quán rượu, quán ăn ấm cúng… Số khác lại thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, bữa tiệc tất niên, tặng quà do các khách sạn lớn tổ chức với hình thức phong phú. Gần nửa đêm, lượng người đổ ra đường tại trung tâm TP Hạ Long vẫn khá đông. Các gia đình, cặp đôi hạnh phúc bên nhau đón giao thừa 2017-2018. Một trong những điểm nhấn ở Hạ Long là chương trình Đại nhạc hội Countdown, đếm ngược mừng năm mới tại quảng trường 30/10. Chương trình với âm thanh, ánh sáng hoành tráng cùng sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Đan Trường, Hari Won, Thành Trung,… thu hút hàng nghìn người tham dự. Pháo hoa rực sáng bầu trời Hạ Long trong khoảnh khắc đếm ngược tới giao thừa. “Quảng Ninh Chúc mừng năm mới”, lời chúc mang thông điệp đón năm mới thành công khiến nhiều người vỡ òa trong cảm xúc. Qua nửa đêm, nhiều du khách vẫn nâng ly ăn mừng không khí năm mới. Đêm cuối năm, Hạ Long không ghi nhận tình trạng ùn tắc hay tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tối 31/12, các khu du lịch ở Mũi Né (Bình Thuận) đã tổ chức lễ hội giao thừa Tết Dương lịch cho khách quốc tế đang nghỉ dưỡng tại đây. Đón thời khắc đầu tiên của năm mới 2018, mọi người cùng nâng ly chúc mừng, cất lên bài hát Happy New Year đầy cảm xúc và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới này. Lễ hội đón giao thừa Tết Dương lịch được các khu nghỉ dưỡng chuẩn bị chu đáo. Cùng với tiệc Gala Dinner, đêm hội còn có các ban nhạc biểu diễn những bài hát theo phong cách Châu Âu, biểu diễn lân sư rồng và các trò chơi vui nhộn, mang niềm vui đến với du khách. Từ chiều tối 31/12, trên các tuyến đường chính tại Vũng Tàu dòng người và phương tiện lũ lượt đổ về 2 sân khấu ngoài trời tại Công viên bãi trước và Sân cột cờ (Bãi sau) dự sự kiện Count down (đếm ngược) đón chào năm mới 2018. Đến 21h, 2 sân khấu ngoài trời đã chật kín người, các hoạt động chào mừng năm mới cũng bắt đầu. Đi kèm với hoạt động biểu diễn văn nghệ là sự kiện đếm ngược thời gian (Count down) vào thời khắc giao thừa do vậy người dân và du khách đang nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu tham gia rất đông. Có khoảng 100.000 người tham gia thưởng thức tại 2 sân khấu ngoài trời. Đêm (31/12), tại thành Hải Phòng năm mới được chào đón bằng các chương trình nghệ thuật tươi mới, rực rỡ dành cho du khách và người dân địa phương. Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2018” đã thể hiện một không gian nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa sự tương tác của phương tiện kỹ thuật, kỹ xảo sân khấu, tạo sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Người dân địa phương được chiêm ngưỡng màn biểu diễn kết hợp giữa ánh sáng, âm thanh cùng những ca khúc ca ngợi về con người Hải Phòng hào sảng và thành phố “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân TPHCM đã được mãn nhãn với các lễ hội, chia sẻ niềm vui hân hoan phấn khởi, chuẩn bị cho một năm mới đầy sức sống. Màn pháo hoa đặc sắc đón năm mới 2018 ở TP.HCM. Ảnh: CTV Hoàng Đình Hiển.

