Tối 23/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh khai mạc chương trình trải nghiệm đêm với chủ đề “ Đêm ký ức- Ước vọng hoà bình”. Đây là sản phẩm văn hoá – du lịch đêm đầu tiên của bảo tàng này giới thiệu đến công chúng, góp phần cụ thể hoá chủ trương phát triển kinh tế đêm và công nghiệp văn hoá của TP.HCM.

Xuyên suốt mạch tự sự “Từ bầu trời Hà Nội đến cánh cửa tự do”, ba không gian tại bảo tàng kết nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật thị giác đương đại và chiều sâu lịch sử.

Công nghệ 3D Mapping kết hợp với màn trình diễn thực cảnh, tái hiện không khí "Hà Nội 12 ngày đêm" năm 1972

Không gian trong nhà tái hiện hào khí lịch sử cuối năm 1972 qua nghệ thuật trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping chủ đề “Hà Nội 12 ngày đêm”. Nối tiếp đó là không gian trình chiếu Hiệp định Paris và sắp đặt nghệ thuật “Con rối hoà bình”- ẩn dụ sâu sắc về giai đoan hoà bình mới chỉ hiện diện trên văn bản trong khi bom đạn và chia cắt vẫn tiếp diễn.

Không gian tiếp theo là khu chuồng cọp, phục dựng nhà tù Côn Đảo về đêm bằng hệ thống 3D mapping trên tường đá kết hợp hoạt cảnh tái hiện chân thực về sự khắc nghiệt của nơi được gọi là “địa ngục trần gian”. Cùng với đó là cách kể chuyện về tình đồng chí, tinh thần đấu tranh kiên trung và niềm tin hướng về tự do của các thế hệ chiến sĩ cách mạng Việt Nam, người Việt yêu nước.

Kết thúc tour là không gian khu vực chuông hoà bình, chiếc chuông được chế tác từ vỏ quả bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Sau tiếng chuông cầu nguyện, hệ thống âm thanh kết hợp 3D mapping lan toả khắp mặt trước của toà nhà trưng bày. Trên nền giai điệu “Bài ca không quên” cùng công nghệ ánh sáng với hình ảnh bình minh hoa nở, gửi gắm thông điệp hồi sinh và ước vọng hoà bình bền vững.

Mở đầu tour đêm bằng không gian bên trong bảo tàng

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết, tour tham quan đêm lần này không chỉ mở ra một cách tiếp cận mới đối với di sản trong khung giờ buổi tối, mà còn là hành trình khơi dậy cảm xúc, lan tỏa thông điệp trân trọng ký ức, tôn trọng sự thật lịch sử và khát vọng hòa bình.

Thông qua trải nghiệm này, Bảo tàng mong muốn xây dựng một chương trình tham quan đêm trọn vẹn, có chiều sâu và cảm xúc. Đây cũng là giai đoạn thử nghiệm, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ du khách và công chúng để từng bước hoàn thiện tour trong thời gian tới.

"Công nghệ đem đến trải nghiệm mới nhưng không làm thay đổi giá trị của lịch sử. Chúng tôi luôn giữ vững và tuân thủ nguyên tắc giá trị lịch sử là trên hết. Công nghệ đem lại những trải nghiệm mới, cách tiếp cận mới, du khách tiếp cận gần gũi hơn, hiểu rõ hơn về lịch sử thông qua công nghệ", ông Hoàng Anh nói.

Hình ảnh những người tù chính trị tại Côn Đảo được trình chiếu bằng công nghệ trên mặt đá

Là một trong những du khách đầu tiên trải nghiệm tour đêm của bảo tàng, Gilles Francioni, Tổng giám đốc một công ty công nghệ âm thanh tại Ý cho biết, ông đã rất ấn tượng với bảo tàng khi tham quan một ngày trước đó và hôm nay thông qua công nghệ, được nghe câu chuyện về những người tù nhân ở Côn Đảo.

"Tôi thực sự rất sốc về chuyến tham quan này. Tôi đã đến tham quan vào ngày hôm qua và thực sự bất ngờ trước toàn bộ không gian bảo tàng cũng như những bức ảnh được trưng bày tại đây. Điều khiến tôi ấn tượng và bất ngờ nhất là khu vực tái hiện nhà tù, nhất là cách các tù nhân đã phải sinh sống trong hoàn cảnh lúc bấy giờ", ông Gilles Fancioni nói.

Khán giả tham quan tour đêm

Công nghệ 3D mapping cũng được ứng dụng để trình chiếu trước bảo tàng

Tour tham quan đêm sẽ miễn phí vé bắt đầu từ ngày 24/11, ngày Văn hoá Việt Nam đến hết ngày 30/11. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.