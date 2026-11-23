Đây cũng là năm đầu tiên các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức như: trưng bày chuyên đề “Khơi nguồn đạo học”; trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”; giới thiệu bộ sưu tập trống và cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; trao giải và trưng bày ảnh “Khoảnh khắc - Sắc màu di sản”; tọa đàm, trình diễn “Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa sắc chàm”; giao lưu nghệ thuật với chủ đề “ASEAN - Những sắc màu di sản”.

Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, chương trình còn tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa cho thế hệ mai sau.

Ông Bàn Văn Minh, người Dao Tiền, thôn Đồng Tâm, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi: “Tôi rất vui khi được mang trang phục truyền thống của dân tộc mình đến tham gia ngày hội, góp phần giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc để lưu truyền cho các thế hệ sau. Đây cũng là dịp hiếm có để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ, đoàn tụ, giao lưu và cùng nhau giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Tôi mong muốn những giá trị ấy sẽ luôn được gìn giữ, không bị mai một theo thời gian".

Giới thiệu không gian văn hoá dân tộc Tày

Tại các gian hàng, đại diện các địa phương không chỉ trình diễn mà còn giới thiệu đến du khách những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, từ trang phục truyền thống đến các giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thêm tự hào, ý thức hơn về trách nhiệm bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Em Nguyễn Thị Quỳnh, dân tộc Tày, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Thông qua ngày hội hôm nay, em mong muốn gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc Tày đến với nhiều người hơn. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lâu đời. Em hy vọng trang phục và nét đẹp văn hóa của người Tày sẽ ngày càng được nhiều người biết đến, trân trọng và gìn giữ, để những giá trị ấy tiếp tục được lưu truyền qua các thế hệ".

Các gian hàng được giới thiệu tại ngày hội

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa những giá trị đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Đây còn là vùng đất Thủ đô kháng chiến, An toàn khu (ATK) lịch sử, nơi đồng bào các dân tộc một lòng che chở, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương trong những năm kháng chiến. Xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa là nguồn lực nội sinh cho phát triển, Thái Nguyên chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống và khuyến khích cộng đồng chủ động gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với đồng bào các dân tộc, việc bảo tồn nghi lễ, phong tục truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bà Dương Thị Tâm, người Dao Quần Chẹt, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên mong muốn: “Tôi mong muốn cấp trên quan tâm hơn đến đồng bào, tạo điều kiện để bà con có thêm động lực gìn giữ bản sắc dân tộc và những phong tục, tập quán truyền thống. Chẳng hạn như nghi lễ cấp sắc, đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của đồng bào Dao. Mong muốn những giá trị ấy được quan tâm, bảo tồn và phát huy để tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau".

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật chào mừng và khai mạc với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân gian”, diễn ra tối 23/11. Chương trình quy tụ nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, tái hiện các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu trang phục các dân tộc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc trên quê hương Thái Nguyên.

Bà Bùi Thị Nga, thành viên Câu lạc bộ Hát then, đàn tính tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Chúng tôi tranh thủ tập luyện vào các buổi tối, cứ cách một hôm lại tập trung cùng nhau. Thông qua lời ca, tiếng hát, tôi mong muốn lan tỏa đến mọi người tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng nhau vui vẻ. Sau những ngày làm việc vất vả, được tham gia chương trình, cất lên những lời ca về tình đoàn kết, được giao lưu và chung vui cùng mọi người, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi".

Ngày 24/11, chuỗi hoạt động tiếp tục diễn ra với các nội dung như trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng), các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co và đi cà kheo cũng sẽ được tổ chức, thu hút vận động viên các đoàn cùng Nhân dân, du khách tham gia.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đa sắc màu mà còn góp phần quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế. Qua đó, tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được lan tỏa, khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo động lực cho phát triển bền vững đất nước.