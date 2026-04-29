Biển khu Đông TP.HCM "nóng" trước lễ 30/4

Siết chặt an toàn, 100% lực lượng cứu hộ túc trực

Thống kê tại phường Vũng Tàu, thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là khu Đông TP.HCM cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch biển. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, địa phương đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ, thu về gần 1.970 tỷ đồng từ dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Con số ấn tượng này đến từ nỗ lực duy trì tốt công tác quản lý và cứu hộ tại 11 bãi tắm công cộng, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho du khách.

Lực lượng cứu hộ luôn túc trực tại bãi tắm để đảm bảo du khách được an toàn

Anh Nguyễn Văn Nhi, Đội cứu hộ bãi biển, khu vực Công viên bãi Sau, thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên cho biết, an toàn của du khách được xác định là nhiệm vụ sống còn. Đội có 20 thành viên, rải đều tại 10 chốt trực dọc 2km bãi biển, hoạt động liên tục từ 5h - 19h để kịp thời xử lý các tình huống như khách rơi vào ao xoáy hay bị sóng cuốn.

"Dịp lễ 30/4 tới, chúng tôi sẽ túc trực tuyến bờ biển gần 2km từ khách sạn Victory đến Paradise. Dưới biển, chúng tôi có 3 ca nô, chia thành 2 ca trực: từ 5h - 12h và từ 12h - 19h. Khi phát sinh các trường hợp trên biển, anh em sẽ huy động lực lượng, phương tiện kịp thời, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân", anh Nhi cho biết.

Các quầy hàng hải sản ở Công viên Biển Hồ Tràm được công khai giá bán, giúp người dân và du khách an tâm khi mua sắm

Tại xã Hồ Tràm, khu vực huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, thủ phủ du lịch biển cao cấp, 100% lực lượng cấp cứu thủy nạn đã được lệnh ứng trực tại Công viên biển trong suốt kỳ nghỉ lễ. Lực lượng chức năng khẩn trương rà soát trang thiết bị, cắm cờ hiệu cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Nhân viên cứu hộ tại khu vực bãi tắm công cộng xã Hồ Tràm túc trực trong những ngày lễ

Ông Nguyễn Hồ Điệp, nhân viên Công viên biển Hồ Tràm chia sẻ thêm: "Để hỗ trợ cho khách an toàn khi tắm biển, vui chơi giải trí trong dịp lễ 30/4 tới, chúng tôi đã bố trí đầy đủ lực lượng, chuẩn bị trang thiết bị cần thiết. Ở ngoài biển, lực lượng cứu hộ gồm 6 thành viên cùng một ca nô túc trực. Tổ chức cắm cờ đen tại những chỗ nguy hiểm để nhắc nhở khách, và khoanh dây vùng an toàn để du khách yên tâm tắm biển".

Tỉ lệ lấp đầy đạt kỷ lục, cạnh tranh bằng chất lượng

Sức hút của Hồ Tràm đã được chứng minh qua kỳ nghỉ Giỗ Tổ Vua Hùng vừa qua với hơn 36.000 lượt khách đến các resort, mang lại doanh thu hơn 31 tỷ đồng.

Tiếp đà tăng trưởng, trong dịp 30/4, xã duy trì nghiêm ngặt các chốt trực an ninh để triệt tiêu tình trạng chèo kéo, hàng rong. Đồng thời, khâu an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú được kiểm tra gắt gao.

Phòng lưu trú qua đêm tại một villa được chuẩn bị chu đáo trước kỳ nghỉ

Nhu cầu phòng nghỉ hiện đang tăng đột biến. Theo anh Nguyễn Thanh Nhật, quản lí một villa tại xã Hồ Tràm, 95% số phòng tại đây đã được khách đặt trước. Để tăng trải nghiệm, đơn vị tung ra nhiều dịch vụ đi kèm như tour kết nối vùng lân cận, trải nghiệm bữa cơm nông trại, phòng đọc sách cộng đồng và đặc biệt cam kết công khai giá, không chặt chém dịp lễ.

"Villa chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị những phương án, kế hoạch cụ thể để tiếp đãi du khách khi đến với khu nghỉ dưỡng của chúng tôi một cách chu đáo và tốt nhất", anh Nhật chia sẻ thêm.

Đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi, tắm biển là yếu tố sống còn của du lịch biển khu Đông TP.HCM

Không kém cạnh, xã Long Hải cũng ghi dấu ấn mới dịp lễ này khi khu nghỉ dưỡng cao cấp Vienna House by Wyndham Charm Long Hải dự kiến mở cửa từ ngày 30/4.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng đến dịch vụ, lãnh đạo xã Long Hải cùng các xã, phường ven biển khu Đông TP.HCM khẳng định một chiến lược xuyên suốt: Không cạnh tranh bằng giá rẻ. Thay vào đó, địa phương tập trung xây dựng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đề cao sự an toàn, hướng tới hình ảnh một điểm đến đẳng cấp và thân thiện.