Các nhà báo Philippines lý giải sự bùng nổ du lịch của Việt Nam

Chủ Nhật, 18:12, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những trải nghiệm thực tế của nhóm nhà báo, giám khảo giải thưởng báo chí nông nghiệp BrightLeaf trong chuyến thăm đến miền Trung Việt Nam đã được đăng trên tờ Philstar của Philippines, với khẳng định họ đã tìm được “lời giải” cho sự bùng nổ du lịch của Việt Nam thời gian qua.

Các nhà báo nông nghiệp hết lời ca ngợi sự bùng nổ du lịch của Việt Nam” là tiêu đề bài báo của tác giả  Alfred A Yuson trên báo Philstar của Philippines, kể về chuyến du lịch của nhóm nhà báo, giám khảo giải thưởng báo chí nông nghiệp đi tham quan miền Trung Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, Bà Nà Hills và Hội An.

Nhóm du khách đến với Việt Nam với câu hỏi về những bước tiến lớn trong du lịch của Việt Nam thời gian qua, với việc quốc gia này đã ghi nhận một sự tăng trưởng đáng kể, đón tiếp hơn 21 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025.

cac nha bao philippines ly giai su bung no du lich cua viet nam hinh anh 1
Hình ảnh Việt Nam được đăng trên bài báo

Và khi đến với Việt Nam, nhóm du khách đã có câu trả lời. Trước hết, đó là cảnh đẹp của đất nước và con người hiếu khách nơi đây ,với cảnh quan “ đẹp như tranh vẽ” hay ẩm thực đặc sắc ngon miệng với nhiều rau xanh. Bài báo viết “Đáng chú ý là những đoạn đường cao tốc ven biển được quy hoạch gọn gàng, chạy dọc theo những bãi biển cát trắng rộng lớn, trong khi phía đối diện là những tòa nhà cao tầng với khách sạn, chung cư, nhà hàng, phòng trưng bày và các cửa hàng khác”, được ví von như phiên bản thu nhỏ của Rio de Janeiro hay South Beach ở Miami.

 Từ trải nghiệm thực tế, tác giả đưa ra đánh giá tổng thể rằng ngành du lịch Việt Nam đang phát triển rất ấn tượng, với khoảng 21 triệu lượt khách quốc tế, vượt các nước trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, quy hoạch bài bản và dịch vụ phong phú. Bài báo nhấn mạnh yếu tố thể chế, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp bảo đảm tính liên tục và nhất quán trong chính sách phát triển, từ đó cho phép triển khai các dự án dài hạn về đô thị, du lịch và hạ tầng ven biển một cách hiệu quả, tạo nên diện mạo phát triển đồng bộ của đất nước.

cac nha bao philippines ly giai su bung no du lich cua viet nam hinh anh 2
Việt Nam tích cực quảng báo du lịch tại địa bàn nhiều tiềm năng Philippines

Những trải nghiệm thực tế của khách du lịch cho thấy những tiềm năng lớn đối với ngành du lịch của Việt Nam. Với hơn 482 nghìn lượt khách tham quan trong năm 2025, Việt Nam cũng đang là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Du khách Philippines đặc biệt yêu thích các điểm đến như: Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, Nha Trang... cùng ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.  

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN theo dõi khu vực ASEAN, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng, trong bối cảnh giao lưu nhân dân ngày càng được coi trọng, hợp tác về du lịch, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Philippines có nhiều khởi sắc rõ nét.

“Việt Nam và Philippines có nhiều tiềm năng trong hợp tác du lịch, dựa trên các điều kiện tự nhiên và sự phong phú ẩm thực của Việt Nam, lượng khách du lịch Philippines đến Việt Nam khá là đông. Có một điểm thú vị là du khách Philippines vẫn luôn là một trong những du khách nước ngoài chi tiêu nhiều tiền nhất khi du lịch ở Việt Nam”.

Đại sứ Lại Thái Bình cũng nhấn mạnh, việc mở rộng các đường bay thẳng, trong vòng 2 năm hai bên đã tăng thêm 3 hãng hàng không có đường bay thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về số lượng khách trao đổi hai chiều. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của ẩm thực và các sản phẩm văn hóa Việt Nam tại Philippines, đã góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã triển khai mô hình nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên tại Bắc Kinh, đánh dấu một ứng dụng thực tiễn mới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe.

VOV.VN - Từ ngày 1/4 tới, Singapore sẽ chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ.

VOV.VN - Quần thể hang động Ellora, tại bang Maharashtra, Ấn Độ, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1983. Các hang động này cách quận Aurangabad của bang Maharashtra khoảng 29 km, nổi tiếng với kiến trúc và phong cách tuyệt vời.

