Số liệu chính thức được Bộ Du lịch Campuchia công bố hôm qua (17/4) cho thấy, trong tổng số hơn 21 triệu lượt khách du lịch này có khoảng 1,14 triệu khách du lịch nội địa lưu trú qua đêm, 19,9 triệu khách du lịch trong ngày và hơn 71.000 khách du lịch quốc tế. Các số liệu này phản ánh hoạt động du lịch lễ hội đã thu hút đông đảo du khách trên khắp Vương quốc Campuchia.

Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer

Bộ Du lịch Campuchia cho biết 5 điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch nhất trong dịp Tết Khmer vừa qua gồm: Thủ đô Phnom Penh đón 4,4 triệu lượt khách; tỉnh Kampong Cham đón 4,17 triệu lượt khách; tỉnh Prey Veng đón 2,32 triệu lượt khách; tỉnh Siem Reap đón 1,79 triệu lượt khách; và tỉnh Kampong Speu đón 1,71 triệu lượt khách.

Ông Dao Samphors, phát ngôn viên Đô thành Phnom Penh, cho biết người dân và du khách đã tập trung về thủ đô đón mừng năm mới tại 6 địa điểm tổ chức sự kiện chính như: Wat Phnom, phố đi bộ, chợ đêm, sân bay quốc tế Phnom Penh cũ… để tham gia nhiều hoạt động văn hóa, tôn giáo và các trò chơi truyền thống. Ngoài ra, lễ đón năm mới “Sankranta” cũng được tổ chức trên khắp 14 quận và các chùa địa phương, giúp đông đảo người dân và du khách dễ dàng tiếp cận với lễ hội.

Công tác đảm bảo trật tự và an ninh công cộng cũng được chính quyền các cấp đặc biệt chú trọng trong những ngày diễn ra lễ hội, nhằm giúp du khách tận hưởng bầu không khí vui vẻ và an toàn.

Sự gia tăng lượng khách du lịch đến với các lễ hội đón năm mới tại Campuchia trong những ngày qua là tín hiệu cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước này. Campuchia đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thu hút du khách, với sự phối hợp giữa chính quyền các cấp và doanh nghiệp, nhằm đưa du lịch trở lại là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia.