Trong 5 tháng qua, Campuchia đã đón hơn 2,16 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 530% so với cùng kỳ năm 2022. Đánh giá về mức tăng trưởng vượt bậc này, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon kỳ vọng trong cả năm 2023, Campuchia sẽ đón khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và sẽ tăng lên 7 triệu lượt vào năm 2025 hoặc 2026.

Campuchia đã đón hơn 2,16 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 530% so với cùng kỳ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác khôi phục, thúc đẩy du lịch Campuchia trong và sau khủng hoảng COVID-19 và phương hướng chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2023-2024 tại Thủ đô Phnom Penh, hôm qua ( 21/06), Bộ trưởng bộ Du lịch Campuchia ông Thong Khon cho biết, Chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch “Du lịch Campuchia năm 2023” nhằm nâng cao hình ảnh “Campuchia: Vương quốc của những điều kỳ diệu” trên thị trường du lịch bằng cách liên kết với sự kiện SEA Games 32 và ASEAN Para Games lần thứ 12, nhằm tăng tính cạnh tranh của Du lịch Campuchia sau khủng hoảng Covid-19.

Cùng với đó, Chính phủ Campuchia đã đưa ra một số biện pháp bổ sung để hỗ trợ mở cửa trở lại và phục hồi các doanh nghiệp du lịch. Chẳng hạn như: Dự án đồng tài trợ du lịch, miễn thuế hàng tháng các loại trừ thuế giá trị gia tăng đối với khách sạn, nhà nghỉ và công ty lữ hành tại Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap và tỉnh Preah Sihanouk và đào tạo cho nhân viên trong lĩnh vực du lịch.

Campuchia kỳ vọng đón 7 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2026

Sau cuộc khủng hoảng Covid-19, đất nước Campuchia đã mở cửa trở lại, khách du lịch quốc tế bắt đầu đến thăm Campuchia, với mức tăng ổn định vào năm 2022 và 2023. Thực tế, trong 5 tháng đầu năm 2023, Campuchia đã đón 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 530%.

Với lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng, Bộ Du lịch dự đoán đến năm 2026, Campuchia sẽ đón tổng cộng 7 triệu khách du lịch quốc tế, trong khi năm 2023, Campuchia dự kiến ​​đón 4,5 triệu khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng khách du lịch quốc tế hiện nay so với trước khi xảy ra khủng hoảng COVID-19 vẫn còn nhỏ do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ khủng hoảng do Covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine,…vẫn là những thách thức đối với ngành du lịch.

Năm 2022, Campuchia đã đón tổng cộng 2,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 13,9 triệu lượt du khách nội địa. Đồng thời, năm 2022 Campuchia sẽ có gần 1 triệu lượt khách du lịch cả nước ra nước ngoài, tăng khoảng 3 080% so với năm 2021./.