Cần Thơ bàn giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, Cần Thơ ước đón hơn 7,5 triệu lượt khách du lịch, đạt hơn 61% kế hoạch năm của ngành và tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 382.330 lượt, đạt gần 62% kế hoạch. Khách lưu trú ước đạt hơn 2,8 triệu lượt, đạt hơn 52% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế lưu trú đạt 267.300 lượt, đạt gần 55% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 6.608 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và tăng 21% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu đều đạt trên 50% kế hoạch năm, tạo đà thuận lợi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo kế hoạch năm 2026 đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Công tác khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là sản phẩm du lịch đường sông, chợ nổi, du lịch nông nghiệp tuy phát triển nhưng còn nhỏ lẻ, chưa khai thác tối ưu giá trị văn hóa đặc trưng để nâng tầm sản phẩm, khả năng cạnh tranh chưa cao.

Quang cảnh hội nghị

Một số khu, điểm du lịch quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ chưa đồng bộ; chất lượng dịch vụ tại một số điểm đến chưa thật sự ổn định. Nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và đội ngũ lao động trực tiếp tại các điểm du lịch vẫn còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý tại các xã, phường còn mới, cần có thời gian tiếp cận công tác phát triển du lịch của địa phương. Các đường bay đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ còn ít, cộng hưởng với giá xăng, dầu tăng cao gây ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển du lịch của thành phố…

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhìn nhận: “Thành phố có tài nguyên du lịch phong phú nhưng việc chuyển hóa lợi thế, tài nguyên thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có giá trị gia tăng cao và đủ sức cạnh tranh với các điểm đến trong nước và quốc tế vẫn còn hạn chế.

Một số sản phẩm còn trùng lắp, thiếu tính trải nghiệm, chưa tạo được dấu ấn mạnh đối với du khách, không gian phát triển mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch theo hướng liên kết giữa đô thị, sông nước, biển, văn hóa, nông nghiệp và cộng đồng; hình thành các hành trình trải nghiệm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của khách du lịch”.

Ông Sầm Long Giang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp nhiều giải pháp để giúp ngành du lịch thành phố Cần Thơ phát triển trong thời gian tới như: Giải pháp xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố Cần Thơ trong không gian phát triển mới; Giải pháp để thu hút đầu tư chiến lược thực hiện các dự án du lịch động lực; phát triển các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, bến tàu du lịch, sản phẩm du lịch đêm và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao;

Các giải pháp phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm của du khách; Giải pháp phát triển và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn; Các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường khách, phát triển thêm các tuyến đường bay mới trong nước và quốc tế đến Cần Thơ; nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá và thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch…

Du lịch thành phố Cần Thơ thu hút đông đảo du khách từ đầu năm đến nay

Theo Tiến sĩ Chung Lê Khang - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khi xây dựng sản phẩm du lịch, địa phương cần lưu ý rằng thị hiếu của du khách đã thay đổi, du khách không còn muốn đi quá nhiều điểm trong một hành trình nữa. Thay vào đó, du khách mong muốn có được những trải nghiệm thực chất, có chiều sâu tại một điểm đến nhất định. Vì vậy, người làm du lịch ở Cần Thơ phải thay đổi góc nhìn để kiến tạo nên những sản phẩm mới. Nếu cứ rập khuôn làm giống nhau, vô tình sẽ phải tự cạnh tranh với chính các điểm đến trong nội địa hoặc phải chọn giải pháp hạ giá thành để thu hút khách. Phải tạo ra những giá trị khác biệt từ chính những điều tưởng chừng như rất bình thường.

"Ở Sóc Trăng có hoạt động đánh bắt ở khu vực bãi bồi, khách nước ngoài rất thích thú. Vậy tại sao chúng ta không biến nó trở thành sản phẩm cạnh tranh với những vùng biển khác. Hãy khai thác những hoạt động đặc biệt mà những nơi khác không có”, Tiến sĩ Chung Lê Khang nêu ý kiến.

Nhiều đại biểu cho rằng, nằm ở vị trí đắc địa của ĐBSCL, thành phố Cần Thơ có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm điều phối và động lực thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vị thế của thành phố trong kết nối hạ tầng, hình thành sản phẩm liên vùng, xúc tiến quảng bá và hợp tác doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu, Cần Thơ cần phối hợp với các tỉnh ĐBSCL tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối vùng, đầu tư hạ tầng kết nối, phát triển chuỗi sản phẩm đặc thù, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu chung "Mekong Delta". Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch ĐBSCL, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch hiện đại, có sức lan tỏa và dẫn dắt sự phát triển bền vững của toàn vùng trong giai đoạn mới.