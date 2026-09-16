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Cần Thơ thúc đẩy du lịch với loạt sự kiện dịp cuối năm

Thứ Tư, 06:01, 16/09/2026
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VOV.VN - Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Cần Thơ đã đón trên 10,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 500.000 lượt khách quốc tế và khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu du lịch tại Cần Thơ đạt khoảng 9.300 tỷ đồng.

Theo ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, từ nay đến cuối năm 2026, về lĩnh vực thể thao, Cần Thơ sẽ tổ chức 15 sự kiện, trong đó có 5 giải quốc gia, 1 giải quốc tế, còn lại là các giải tầm khu vực và cấp thành phố.

Về lĩnh vực văn hóa - du lịch sẽ tổ chức Festival quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, Lễ hội Óc Om Bóc - đua ghe Ngo Cần Thơ, Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ, chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu... Bên cạnh đó, một doanh nghiệp đề xuất tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch văn hóa Việt Nam năm 2026; theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã tổng hợp ý kiến các sở, ngành để trình UBND thành phố xem xét, cho chủ trương với đề án này. 

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Doanh thu du lịch tại Cần Thơ đã đạt khoảng 9.300 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm

Ông Lê Minh Tuấn cho biết, năm nay Cần Thơ đề ra mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đón khoảng 620.000 lượt, tăng 14% so với năm 2025; khách lưu trú du lịch đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2025. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt trên 11.400 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2025.

Việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt động xúc tiến du lịch vào những dịp lễ sẽ tạo thêm cơ hội thu hút du khách và người dân; qua đó giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch Cần Thơ hoàn thành mục tiêu đề ra.  

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Ngành du lịch Cần Thơ phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 11.400 tỉ đồng trong năm 2026

“Ngoài các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch của thành phố Cần Thơ từ nay đến cuối năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng đã chủ động phối hợp, đồng hành rất tích cực với các sự kiện của các sở, ngành khác. Chúng tôi đã cung cấp thông tin về các dịch vụ, sản phẩm du lịch và cơ sở lưu trú, nhằm thông qua các sự kiện này góp phần gia tăng doanh thu cho ngành du lịch nói riêng và ngân sách thành phố nói chung", ông Lê Minh Tuấn cho biết.

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Đặc sắc không gian giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản tại Cần Thơ

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 11-13/9, Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại Cần Thơ với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác hai bên. Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ, diễu hành trong trang phục truyền thống.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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