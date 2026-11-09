Cao Bằng đề xuất mô hình "Chợ biên giới số" tại khu du lịch thác Bản Giốc

Cao Bằng có vị trí tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; sở hữu tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử phong phú, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc). Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, văn hóa, lịch sử cách mạng, du lịch cộng đồng và kết nối điểm đến qua biên giới.

Khách Trung Quốc tham quan thác Bản Giốc (Cao Bằng)

Tỉnh Cao Bằng đã thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, địa phương của Quảng Tây trong giao lưu văn hóa, thể thao, xúc tiến quảng bá và phát triển du lịch. Hai bên phối hợp công bố tuyến du lịch trung tâm Cao Bằng (Việt Nam) – thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc); triển khai hợp tác giữa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) và Công viên địa chất Lạc Nghiệp – Phượng Sơn (Quảng Tây, Trung Quốc); nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch đỏ “Hành trình theo chân Bác” từ Pác Bó qua khu vực biên giới đến Mạnh Ma, Trung Quốc.

Cao Bằng cũng đang nghiên cứu xây dựng thỏa thuận khung hợp tác du lịch biên giới Cao Bằng – Quảng Tây (Trung Quốc) và phương án thí điểm hoạt động du lịch sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch từ "đi về trong ngày" lên "2 ngày 1 đêm" và mở rộng phạm vi tham quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chuyên đề "Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ, du lịch xuyên biên giới", trong khuôn khổ hội thảo quốc tế "Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới" tại Cao Bằng, ngày 9/11/2026.

Lượng khách tăng nhưng chi tiêu chưa cao

Tại tỉnh Cao Bằng, Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là mô hình hợp tác du lịch qua biên giới có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội xây dựng các sản phẩm liên kết, phát triển dịch vụ và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch chất lượng cao và du lịch đêm tại khu vực biên giới còn hạn chế; lượng khách Việt Nam sang Trung Quốc qua Khu cảnh quan thác Bản Giốc – Đức Thiên hiện ở mức thấp.

Nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Viết Thái (Trưởng khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại) chỉ ra rằng trong chuỗi giá trị du lịch của hành trình du lịch Hà Nội - Bản Giốc (Cao Bằng), chi tiêu cho dịch vụ tại chỗ ở Cao Bằng chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại phần lớn là chi phí vận chuyển, tổ chức tour, các phí thủ tục... Trong chuỗi giá trị du lịch này, nút thắt cần tháo gỡ là kéo dài thời gian lưu lại, tăng dịch vụ, trải nghiệm, mua sắm sản phẩm địa phương để giữ lại nhiều lợi ích hơn.

Chi tiêu của du khách cho dịch vụ tại chỗ ở Cao Bằng chưa tương xứng với tăng trưởng lượng khách.

Thời gian qua, dù lượng khách quốc tế đến khu du lịch thác Bản Giốc và khu vực xã Đàm Thủy nói chung đã tăng lên, vẫn còn những rào cản khiến du khách chưa chi tiêu nhiều cho dịch vụ tại chỗ. Nhiều du khách có nhu cầu mua sắm nhưng ý định này chưa chuyển thành giao dịch, do những lo ngại về mang hàng hóa qua biên giới, rào cản thanh toán cho người nước ngoài, hoặc do thiếu thông tin xác thực về nguồn gốc sản phẩm.

Do đó, chuyên gia đề xuất mô hình "Chợ biên giới số" tại khu du lịch thác Bản Giốc, kết hợp giao thương trực tiếp và trực tuyến, cùng với giải pháp thanh toán và QR truy xuất nguồn gốc. Đây có thể là hướng đi mới, mở ra cơ hội để người dân Cao Bằng giới thiệu, bán đặc sản, hàng thủ công và các sản phẩm địa phương, góp phần thu hút chi tiêu từ khách du lịch.

Khách Trung Quốc nhập cảnh qua Trạm kiểm soát thác Bản Giốc tại xã Đàm Thủy, theo chương trình đưa đón khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc).

Ý kiến từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, bên cạnh tăng cường cơ chế phối hợp quản lý du lịch xuyên biên giới; cũng như nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho du khách; tỉnh Cao Bằng cần phát triển sản phẩm đặc trưng và mở rộng liên kết tuyến điểm.

Trước mắt, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và khai thác Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc), coi đây là sản phẩm hợp tác có ý nghĩa quan trọng của Cao Bằng. Cùng với việc phối hợp bảo đảm hoạt động đưa đón khách theo quy trình đã thống nhất, cần nghiên cứu phát triển các trải nghiệm bổ trợ tại khu vực lân cận, cải thiện thông tin chỉ dẫn, chất lượng dịch vụ và sự kết nối với các điểm tham quan khác trên địa bàn tỉnh cho giai đoạn hợp tác tiếp theo.